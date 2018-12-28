HABER

Gürcistan'ın Türk çimentosuna tarife dışı kısıtlama uyguladığı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2018 16:12 | Son Güncelleme

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs: - "İlgili bakanlıklarımız bir an önce devreye girerek, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız Gürcistan'ın Türk çimentosuna getirdiği örtülü ambargonun kaldırılması için ivedilikle girişimlerde bulunmalıdır"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Gürcistan'ın Türk çimentosuna ambargo uyguladığını belirterek, "İlgili bakanlıklarımız bir an önce devreye girerek, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız Gürcistan'ın, Türk çimentosuna getirdiği örtülü ambargonun kaldırılması için ivedilikle girişimlerde bulunmalıdır." dedi.

Örs, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli ihraç pazarlarından birinin Gürcistan olduğunu, bölgeden bu ülkeye ihraç edilen ürünlerin büyük bir kısmını inşaat ve yapı malzemelerinin oluşturduğunu belirtti.

Artvin, Rize ve Trabzon'daki ihracatçıların Gürcistan'a ihraç ettiği ürünlere ilişkin bilgi veren Örs, Gürcistan'ın Temmuz 2018'den itibaren Türk menşeli çimentoya uyguladığı örtülü ambargo ve tarife dışı engel nedeniyle çimento ihracatının bugün durma noktasına geldiğini ifade etti.

Gürcistan'ın Türk menşeli çimentoya analiz şartı getirdiğini, bu analizlerinde en erken 28 günde çıktığını, bu süre içinde çimento yüklü taşıtların bekletildiğini ve bunun da maliyet artışına neden olduğunu aktaran Örs, ihracatçının, hükümetten bu konuda çözüm beklediğini kaydetti.

Örs, Gürcistan'ın, Ermenistan, İran ve Azerbaycan'dan ithal ettiği çimentoya hiçbir kısıtlama uygulamadığını, bunu sadece Türk menşeli çimentoya uyguladığı savundu.

Hükümetin, bu sorunun çözümü için adım atması gerektiğini bildiren Örs, "Gürcistan'ın hiçbir ürününe engel koymamamıza rağmen bu ülke, Türk çimentosuna ambargo uygulamaktadır. Ülkeler arasındaki ilişkilerde mütekabiliyet denilen bir kural vardır. Bu nedenle ilgili bakanlıklarımız bir an önce devreye girerek, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız Gürcistan'ın Türk çimentosuna getirdiği örtülü ambargo kaldırılması için ivedilikle girişimlerde bulunmalıdır." diye konuştu.

Artvin Muratlı'da sınır kapısı açılması için 31 Ağustos 2013'te karar alındığını ancak bugüne kadar hiçbir şey yapılmadığını savunan Örs, "Muratlı Sınır Kapısı bir an önce açılmalı. 2013'te alınan Bakanlar Kurulu kararı, kağıt üzerinde kalmamalıdır." dedi.

Örs, Rusya ile ihracatta yaşanan sorunlara da değinerek, yaş meyve ve sebze ihracatçılarının özellikle 2018 Nisan'dan itibaren Rusya'ya yaptıkları ihracatta örtülü bir ambargo ile karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
CHP'li Ağbaba: Özgür Özel, susturulmaya çalışılıyorCHP'li Ağbaba: Özgür Özel, susturulmaya çalışılıyor
SP'li İslam'dan Akar'a 'Abdullah Gül ziyareti' eleştirisiSP'li İslam'dan Akar'a 'Abdullah Gül ziyareti' eleştirisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs Türk çimentosu

En Çok Okunan Haberler

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...

Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Perinçek: HDP'nin kapatılması zorunludur!

Doğu Perinçek: HDP'nin kapatılması zorunludur!

Muharrem İnce: Ekrem İmamoğlu'na kırgın değilim

İnce'den Ekrem İmamoğlu mesajı!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun töreninde Erdoğan detayı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun töreninde Erdoğan detayı

Burhan Kuzu Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek

Burhan Kuzu Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız sizlerin emrindedir

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım! Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.