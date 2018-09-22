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Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:50 | Son Güncelleme

Kapalı Çarşı'yı gezerek kepenkleri kapalı dükkanlar önünde poz veren ve twitter'dan paylaştığı bu fotoğraflarla "Her yer kapalı. Tarihin en kötü dönemi" mesajı veren CHP'li Gürsel Tekin'in o sırada giydiği gömlek olay oldu. Takipçileri, 1000 liralık gömlekle verilen kriz mesajlarına tepki gösterdi.

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

CHP'li Gürsel Tekin, cuma günü öğlen saatlerinde gittiği Kapalıçarşı'da kepenkleri kapalı dükkanlar önünde çektirdiği fotoğrafları twitter hesabından kriz mesajlarıyla paylaştı.
Tekin mesajında "Kapalıçarşı'dayız. Kriz mriz yok. Satış yok. Esnaf mutsuz. Her yer kapalı. Tarihinin en kötü dönemi" dedi.

ESNAFTAN TEKİN'E CEVAP

Ancak Tekin'in kapalı olduğunu söyleyerek önünde poz verdiği dükkanın sahibi, birkaç saat sonra aynı yerde ve açık kepenkleriyle poz vererek Tekin'i yalanladı. Esnaf "“Tekin'in ziyaret ettiği anda cuma namazı saatiydi. Tekin o anda gelmiş. Cuma saatinde çarşımızda kepenkler ve dükkânlar kapalı olur" dedi.

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967 LİRALIK GÖMLEK SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Sosyal medyada ise olay çok başka bir ayrıntısıyla gündem oldu. Tekin'in Kapalıçarşı gezisi sırasında giydiği gömlek, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Amerika menşeli Brooks Brothers marka gömleğin Türkiye satış fiyatının 967 TL olduğu ortaya çıktı.

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Gürsel Tekin gömlek kapalı çarşı bin liralık gömlek

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şimdi 1000 TL.li gömlek 400.000.000.- dolarlık uçaktan çok konuşulur.
Cuma öğle saati kepenkler kapalı olur zaten. Cuma namazında insanlar. Tabi Gürsel in bundan haberi yoktur.
Ey chp her adımda batıyorsun burası %99 u müslüman bir ülke ve esnafımızın durumu müsait olan Cuma günü Cuma namazına gider giydiğin gömlek beni ilgilendirmez
Hava parası ile kiralanan işyerleri boşalmış,boy boy KİRALIK İLAN VE AFİŞLER VAR.Eskiden el altından ancak kiralanabilen mağaza yerleri şimdi aynı caddede 15-20 tane boş kiralık mağazaya yer. KRİZ yok derken birileri ÜNLÜ VE YÜZBİNLERLE İMALAT YAPAN FİRMALAR KONKORDATO ilan edeiyor. İktidarın en çok destek verdiği inşaat sektöründe İLK 2O FİRMADAN 10 İFLASINI AÇIKLAMIŞ,5 TANESİ İSE İNŞAATLARINI YAVAŞLATMIŞ hala kriz yok. Köylü zarar ediyorum diye hayvancılığı bırakıyor,tarım alanları boş kalıyor hala kriz yok diyor ya o alil kafa BENDE ONUNLA KAFA BULUYORUM.
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