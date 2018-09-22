Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

CHP'li Gürsel Tekin, cuma günü öğlen saatlerinde gittiği Kapalıçarşı'da kepenkleri kapalı dükkanlar önünde çektirdiği fotoğrafları twitter hesabından kriz mesajlarıyla paylaştı.

Tekin mesajında "Kapalıçarşı'dayız. Kriz mriz yok. Satış yok. Esnaf mutsuz. Her yer kapalı. Tarihinin en kötü dönemi" dedi.

Kapalıçarşı'dayız. Kriz mriz yok. Satış yok. Esnaf mutsuz. Her yer kapalı. Tarihinin en kötü dönemi. pic.twitter.com/VQaf3U59s7 — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) 21 Eylül 2018

ESNAFTAN TEKİN'E CEVAP

Ancak Tekin'in kapalı olduğunu söyleyerek önünde poz verdiği dükkanın sahibi, birkaç saat sonra aynı yerde ve açık kepenkleriyle poz vererek Tekin'i yalanladı. Esnaf "“Tekin'in ziyaret ettiği anda cuma namazı saatiydi. Tekin o anda gelmiş. Cuma saatinde çarşımızda kepenkler ve dükkânlar kapalı olur" dedi.

967 LİRALIK GÖMLEK SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Sosyal medyada ise olay çok başka bir ayrıntısıyla gündem oldu. Tekin'in Kapalıçarşı gezisi sırasında giydiği gömlek, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Amerika menşeli Brooks Brothers marka gömleğin Türkiye satış fiyatının 967 TL olduğu ortaya çıktı.





