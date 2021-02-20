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Gürültü ihbarına giden iki polise bıçaklı saldırı

20.02.2021 01:34 | Son Güncelleme:
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Gürültü ihbarına giden iki polise bıçaklı saldırı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir evden gelen yüksek gürültü şikayeti üzerine adrese giden 2 polis memuru, evde bulunan 2 kişiden 1'inin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan polis memurları hastaneye kaldırılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Bir evde gürültü yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese gitti. Evde bulunan kişileri uyarmak için kapıyı çalan polis, içerideki 2 kişiye cezai işlem uygulamak istedi.

POLİSLERE BIÇAKLI SALDIRI

Bu sırada evde bulunan kişilerden biri polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Olayda bir polis memuru çenesinden bir polis memuru da kasığından yaralanırken şüphelilerden biri de sırtından yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan polis memurları yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Olayın ardından isimleri öğrenilemeyen kişilerden biri evde, diğeri ise apartman boşluğunda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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