Gut hastalığı tedavi ile kontrol altına alınabilir!

Liv Hospital Samsun Romatoloji Kliniğinden Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu “gut hastalığı” hakkında bilgiler verdi. Gut hastalığının en sık ayak eklemlerini tutması nedeniyle atak sırasında hastanın basmakta, yürümekte ve ayakkabısını giymekte zorlandığını ifade eden Sayarlıoğlu, “En sık etkilediği eklem ayak başparmağının ayak ile birleştiği eklemdir. Bunun dışında ayak parmak eklemlerinde, ayak bileklerinde, diz eklemlerinde de atak görülebilir. Tipik bir atak yaklaşık 510 gün sürer. Tekrar etmeye eğilimlidir. Hastalık ilerledikçe el eklemleri gibi diğer eklemler de etkilenmeye başlar” diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ KANDAKİ ÜRİK ASİT DÜZEYİNİN YÜKSEKLİĞİDİR'

Tanının nasıl konulabileceğini anlatan Sayarlıoğlu, “En sık 50 yaş civarı erkeklerde ve menopoz sonrasında kadınlarda görülür. Aile bireylerinde gut öyküsü olması hastalık riskini artırır. Gut hastalığı için en önemli risk faktörü kandaki ürik asit düzeyinin yüksekliğidir. Ürik asit yükselmesine sebep olan alkol tüketimi, şişmanlık, aşırı et tüketimi gibi durumlar gut hastalığı görülme riskini artırır. Eğer bir hasta kısa sürede başlayan şiddetli eklem ağrısı ile başvuruyor ise, eklemde belirgin ağrı ve kızarıklık var ise buna benzer yakınmaları daha önce de olmuş ve 510 gün içerisinde iyileşmiş ise gut hastalığı akla gelmelidir. Hastanın kilolu olması, aşırı et veya alkol alımının olması, ürik asit düzeyini yükselten bir ilaç (idrar söktürücüler gibi) kullanıyor olması, yukarıda bahsedilen yaş grupları içerisinde olması, yapılan testlerde ürik asit düzeyinin yüksek olması gut tanısını destekleyen bulgulardır. Tanıda arada kalınan vakalarda eklem alınan sıvının incelemesi ile tanıyı netleştirmek mümkündür” şeklinde konuştu.