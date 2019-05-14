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Guterres'ten Yeni Zelanda'da terör saldırılarının düzenlendiği camilere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nur ve Linwood camilerini ziyareti sırasında Müslüman toplumunun ileri gelenleri ve saldırıların tanıklarıyla görüştü

CHRISTCHURCH (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yeni Zelanda'da mart ayında terör saldırılarının düzenlendiği camileri ziyaret etti.

Guterres, Christchurch'te önce Nur ardından Linwood camilerine yaptığı ziyarette Müslüman toplumunun ileri gelenleri ve saldırıların tanıklarıyla görüştü.

Nur Camisi'nde yaklaşık yarım saat geçiren Guterres, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyadaki birçok kişi gibi dokunaklı hikayelerden etkilendiğini belirterek, "Acı ve kederin kelimelerle geçirilemeyeceğini biliyorum. Buraya şahsen sevgi ve saygı göstermek, destek olmak için gelmek istedim." dedi.

Linwood Camisi'ne de çelenk bırakan Guterres, kovaladığı saldırgana kredi kartı makinesi ve yerde bulduğu silahı fırlatan ve vatandaşlar tarafından kahraman ilan edilen Abdül Aziz dahil saldırının tanıklarıyla bir araya geldi.

Aziz, BM Genel Sekreteri ile tanışmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Buraya gelmesi, acımızı paylaşması çok şey ifade ediyor." diye konuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında bir Türk vatandaşının bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan Türk vatandaşlarından Mustafa Boztaş ve Temel Ataçocuğu yaralı kurtulurken, ağır yaralanan ve 48 gün yoğun bakımda kalan Zekeriya Tuyan yaşamını yitirmişti.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres cami Yeni Zelanda

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