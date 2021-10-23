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Güvenli, sağlam ve hızlı bir depolama için en iyi harddisk modelleri

22.10.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapasiteleri SSD modellerine göre çok daha fazla olmasına rağmen daha uygun fiyatlarda satışa sunulan harddisk modelleri depolama alanında kurtarıcı parçalar olarak ön plana çıkıyor. Bilgisayar, telefon gibi teknolojik aletlerimizin depolama alanı dışında harici bir şekilde verilerimizi saklamamıza olanak sağlayan harici harddiskler ihtiyaca göre çok verimli olabiliyor. Siz de internet üzerinden kişisel beklentilerinize en uygun harddisk markalarını inceleyebilirsiniz.

Güvenli, sağlam ve hızlı bir depolama için en iyi harddisk modelleri

Günümüzde klasik depolama alanlarının yanında dijital verilerimizi saklamamız için de depolar satın almamız gerekiyor. Harddisk çeşitleri bu noktada yardımcı cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Harddisk ne işe yarar, diye merak ediyorsanız bilgisayarınızın depolama alanında yer açarak daha sağlıklı çalışmasına ve verilerinizi yedeklemenize yardımcı olur. Manyetik bir kayıt ortamı olarak düşünebileceğiniz harddisk çeşitlerini sabit disklerin taşınabilir hali olarak görebilirsiniz. Bu noktada karşımıza çıkan "Harddisk mi, SSD mi?" sorusunun cevabı ise ne amaçla kullanmak istediğinize göre değişir. Siz de internet üzerinden en iyi harddisk markalarını inceleyerek kendi ihtiyaçlarınız için en iyi HDD markasını bulabilirsiniz.

  1. Seagate FireCuda Gaming Hard Drive Yüksek Kapasitesi ve İlginç Tasarımı ile Göz Dolduruyor!

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1 TB’dan 5 TB’a kadar artan kapasitesi sayesinde büyük bir arşiv imkanı sağlayan Seagate FireCuda Gaming Hard Drive oyun oynamayı sevenler için en iyi harddisk seçenekleri arasında yer alıyor. Bu harddisk sayesinde artık herhangi bir oyunu silmek zorunda kalmayacaksınız. USB 3.2 Gen 1 veri yoluyla hızlı çalışma sağlayan bu cihaz karmaşa yaşanmasını engeller. Kişiselleştirilebilir LED aydınlatma sistemi ile göz alıcı bir tasarıma sahip olan bu ürün, uzun ömürlü kullanımı ile kullanıcılarının da beğenisini kazanıyor. Harddisk bozulursa ne olur, gibi endişeleriniz varsa 3 yıl boyunca geri kurtarma hizmeti ve 2 yıllık garanti sağlayan bu harddisk ile verilerinizi güvenle kaydedebilirsiniz.

Tasarımı ile oyun istasyonunuzu tamamlayacak bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

  1. Codegen Codmax Taşınabilir Harddisk Sayesinde Tüm Verilerinizi Yanınızda Taşıyabilirsiniz!

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Codegen Codmax Taşınabilir Harddisk ile internet olmayan yolculuklarda bile dilediğiniz filmi izleyebilir, istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. 2 TB’a varan hafızası ile müzik, film ya da oyun gibi tüm verilerinizi bilgisayarınıza ihtiyaç duymadan yanınızda taşıyabilirsiniz. 2.5 inç boyutu sayesinde her yere götürebileceğiniz bu harddisk taşıma konusunda da büyük bir konfor sağlıyor. "Harddisk nasıl takılır?" gibi sorularınız varsa adaptöre ihtiyaç duymadan USB kablosu ile bağlantı sağlayabileceğiniz bu ürün sizin için doğru bir tercih olabilir.

Bu muhteşem ürünü detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

  1. Intenso 2.5 inç Taşınabilir HDD Kullanışlı Boyutu ile Dikkat Çekiyor!

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En kaliteli hard disk markalarından biri olan Intenso, yüksek hızda veri aktarımı sağlayabilen yapısı ile dikkat çekiyor. Saniyede 85 MB okuma hızı ve 75 MB yazma hızı sunan bu ürün USB 3.0 ile bağlantı kuruyor. 1 TB boyutu ile her türlü işlemi rahatlıkla kaldıran bu cihaz, 2.5 inç büyüklüğü ile de fonksiyonel bir tasarıma sahip. Bu ürünü bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlerinizdeki belgeleri yedeklemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Yüksek çalışma hızı ile dikkat çeken bu ürünü daha ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

  1. Zarif ve Şık Dizaynı ile Lacie 1TB 3.0 Drive HDD'yi Deneyin!

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5000-10000 RPM dönüş hızına sahip olan Lacie Harddisk, son dönemlerin dikkat çeken ürünleri arasında yerini alıyor. Geniş kapasitesi ve yüksek aktarım hızı ile ön plana çıkan bu ürün zarif ve şık dizaynı ile de göz dolduruyor. 1 TB depolama alanına sahip Lacie Harddisk modeli kısa sürede çok dosya aktarımı yapmak isteyenler için daha iyi bir tercih olabilir. Ayrıca pek çok harddisk modeli gibi bu da USB 3.0 ile aktarım sağlıyor.

Performansı oldukça yüksek olan bu harddiski daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

  1. Toshiba Canvio Basic 2.5 inç Taşınabilir Harddisk Farklı Kapasite Seçenekleri ile Her Kullanıcının İhtiyacına Cevap Veriyor!

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Toshiba Canvio Basic Taşınabilir Harddisk, Microsoft Windows ile yazılım yüklemesi gerektirmeden çalışır. İster masanızda ister hareket halindeyken rahatlıkla kullanabileceğiniz bu cihaz zamansız tasarımı ile her zaman iyi görünür. 4 TB’a kadar çeşitli kapasite boyutlarına sahip Toshiba Harddisk modelini hem masaüstü bilgisayarlarınız hem de dizüstü bilgisayarlarınız ve tabletleriniz ile birlikte rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sabit sürücüleri sayesinde veri, müzik ve resim saklama konusunda ideal olan bu ürün darbe sensörü ile verilerinizi korur.

Kolay kullanımı ile dikkat çeken bu ürüne sahip olmak için buraya tıklayın!

  1. Adata, HD650 USB 3.1 Taşınabilir Disk Geniş ve Güvenli Bir Depolama Alanı Sağlar!

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Darbe engelleyici kaplaması ve katmanlı yapısı ile bütün olarak muhteşem bir görünüme sahip Adata, HD650 USB 3.1 Taşınabilir Harddisk modeli içeriklerinizi korumak için oldukça dayanıklıdır. 1 TB’a ulaşan kapasitesi ile güvenli bir depolama alanı sunan bu ürün, en sert darbeleri bile söndürmek üzere tasarlandı. Bu cihazın güç ve veri aktarımı durumunu belirten LED göstergesi sayesinde içerik depolama sürecinizi kolayca kontrol edebilirsiniz. En iyi laptop harddisk markası beklentilere göre değişiklik gösterebilir ama en güvenli harddisk markalarından birisinin Adata olduğu kesin.

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  1. WD My Passport 2.5" USB 3.0 Taşınabilir Disk 2 TB Kapasitesi ile Ön Plana Çıkıyor!

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WD My Passport 2.5" USB 3.0 Taşınabilir Disk, 2 TB'lık depolama kapasitesinin yanında, dosyalarınızın korunmasına yardımcı olmak için 256-bit AES donanım şifrelemesi ile oluşturulmuştur. USB 3.2 Gen 1 bağlantısı ile hızlı bir aktarım sağlayan bu ürün ince tasarlanmış formu ile ön plana çıkıyor. Anılarınızın kaybolmasından korkuyorsanız WD My Passport Harddisk modeli tam size göre. Backup yazılımı ile birlikte gelen bu ürünün sisteminizdeki önemli dosyaları otomatik olarak yedeklemesi için zaman ve sıklığı ayarlamanız yeterli.

Özellikleri ile herkesi kendine hayran bırakan bu ürünü daha detaylı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

  1. Seagate Expansion Taşınabilir Harici Disk Teknolojik Aletlerinize Anında Depolama Kapasitesi Ekler!

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Seagate Expansion Taşınabilir Disk, bilgisayarınıza anında depolama alanı eklemeniz ve dosyalarınızı yanınızda götürmeniz gerektiğinde kullanımı kolay bir çözüm sunar. Kutusundan çıktığı an kullanıma hazır olan bu ürün ek bir güç kaynağı gerektirmeden USB 3.0 bağlantısı ile veri aktarımı yapar. Seagate Expansion Taşınabilir Sabit Disk 1 TB modeli ile 1000 saatlik dijital video veya 320.000 dijital fotoğraf yedekleyebilirsiniz. En büyük dosyalarınızı bile sürükleyip bırakarak kaydedebileceğiniz bu ürün herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Bu cihazın diğer özelliklerini incelemek ve satın almak için tıklayın!

  1. Samsung M3 Taşınabilir Harddisk Fonksiyonel Yapısı ile Dikkat Çekiyor!

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"En iyi harddisk hangisi?" sorusunun cevabı sizin harddiski kullanma amacınıza göre değişiklik gösterir. Ancak teknoloji konusunda lider markalardan biri olan Samsung, harddisk alanında güven veren markalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Kolay taşınabilir tasarımı ile dikkat çeken Samsung M3 Harddisk ile ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraflarınızı, 3D videolarınızı, kayıpsız müziklerinizi ve çok daha fazlasını her zaman ve her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz. Ani düşmelere ve darbelere karşı tüm kenarları dışarıya doğru tasarlanmış olan bu ürün sayesinde verileriniz güvenle depolanır.

500 GB kapasiteye sahip bu ürünü daha detaylı olarak incelemek için tıklayın!

  1. WD Elements Masaüstü Harici Harddisk 500 GB’dan 14 TB’a Kadar Depolama Alanı Sunuyor!

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Ultra hızlı veri transferleri için güvenilir ve yüksek kapasiteli depolama sağlayan WD Elements Masaüstü Harici Harddisk modeli farklı ihtiyaçlara cevap veren kapasite seçenekleri ile dikkat çekiyor. Masaüstü depolamaya ideal bir çözüm sunan bu cihaz en sevdiğiniz fotoğraflarınız, videolarınız, müzikleriniz ve diğer dosyalarınız için güvenli bir depolama alanı sunar. Sabit diski dolan masaüstü bilgisayarlar yavaşlamaya başlar. Bu noktada WD Elements Masaüstü Harici Harddisk sizin için kurtarıcı bir ürün olabilir. Dosyalarınızı silmek yerine bu ürün ile yedekleyebilir ve bilgisayarınızın performansına yeniden hız kazandırabilirsiniz.

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  1. Masaüstü Bilgisayarlar İçin: Toshiba 3.5" 6 TB Dahili HDD

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    6 TB’a varan geniş kapasitesi ile dikkatleri üzerine çeken Toshiba Dahili Harddisk masaüstü bilgisayarlar için kurtarıcı ürünlerden biri. Yüksek kapasitesi sayesinde fotoğraf ve video düzenlemeden grafik ağırlıklı oyun oynamaya kadar yüksek performans gerektiren görevlerde iyi bir verim alabileceğiniz bu ürün 7200 RPM dönüş hızı ile de dikkat çekiyor. Toshiba 3.5 inç dahili hardisk üstün özellikleri ile profesyonel ve oyun bilgisayarları için iyi bir tercih olabilir.

Muhteşem bir fiyat performans ürünü olan bu harddiski daha detaylı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

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