Güvenliği ekranının altında: Oppo A91 Türkiye'de! İşte Oppo A91'in Türkiye fiyatı

Oppo, son olarak Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro akıllı telefonlarını Türkiye'ye getirmiş ve reklamında Acun Ilıcalı'yı oynatmıştı. Oppo'nun Reno 3 hamlesinin ardından ise Oppo A91 geldi. Oppo'nun yeni akıllı telefonlarından Oppo A91, Türkiye topraklarına giriş yaptı.

OPPO A91 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Oppo A91'in özelliklerine değinelim öncelikle. Oppo A91 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran sunuyor. Bu ekran damla çentikli bir yapıya sahip. Telefonun kalbinde ise MediaTek Helio P70 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Özellikle 8 GB RAM daha çok üst seviyelerde gördüğümüz bir değer. Bunun altını çizmek gerek. Oppo A91'in güvenliğini sağlayan parmak izi okuyucusu ise ekranının altında saklı. Ekran altında bulunan bu parmak izi okuyucusu Oppo'nun açıklamalarına göre 0,32 saniyede parmak izlerini tanıyabiliyor. Telefon gücünü ise VOOC 3.0 destekli 4025 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

Oppo'nun yeni telefonu A91, kamera tarafında ise beklentileri karşılayacak bir kuruluma sahip. Oppo A91'in arka kısmında bulunan 48 MP çözünürlüğündeki ana kameraya, 2 MP çözünürlüğünde makro kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Kameraların OIS ve 4K video çekme desteği ise yok. Bunlar telefonun eksi yanları olarak göze çarpıyor. Oppo A91'in ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Böylece göze hoş gelen selfie'ler çekmek mümkün.