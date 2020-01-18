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  4. Güvenlik kaynakları duyurdu: Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Bahoz Erdal'ı yakalanma korkusu sardı

Güvenlik kaynakları duyurdu: Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Bahoz Erdal'ı yakalanma korkusu sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın lider kadrosunda yer alan Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’i, TSK ve MİT’in yakın takibi nedeniyle yakalanma korkusu sardığı öğrenildi. Karayılan, Bayık ve Erdal'ın yakalanmamak için ağırlıklı olarak Irak, Suriye ve İran arasında sürekli yer değiştirdiği belirtildi.

Güvenlik kaynakları duyurdu: Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Bahoz Erdal'ı yakalanma korkusu sardı

Güvenlik kaynakları terör örgütü üyelerinin, kendilerini kamplar ve sığınaklarda bile güvende hissetmediğini, bu nedenle bir kısmının Kandil’e yakın köylerde bir kısmının da doğal dağ mağaralarında gizlendiğini bildirdi. Terör örgütünün Irak-Suriye sınırında, özellikle Şengal bölgesinde de konuşlandığını belirten güvenlik kaynakları, Suriye’de bombalı araçlarla yapılan saldırıların bu teröristler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

YAKALANMAMAK İÇİN AYNI NOKTADA KALMIYORLAR

Aynı kaynaklar, Kandil’deki üst düzey teröristlerin uzun süre aynı noktada kalmama çabasında olduğunu ve Irak, Suriye ile İran arasında sürekli yer değiştirdiklerini bildirdi. Kandil'in bir kısmının İran topraklarında olduğunu kaydeden güvenlik kaynakları, elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Fehman Hüseyin’in de aralarında olduğu lider kadrosunun, TSK ve MİT’in sıkı takibinden kaçabilmek için telsiz dahil iletişim kanallarını kullanmamaya dikkat ettiğini bildirdi. En yakın adamları dışında diğer örgüt üyeleriyle de temas kurmayan terörist elebaşlarının, örgütteki etkinlikerinin zayıfladığı ifade edildi.

SALDIRILARI KANDİL’DEN GELEN TERÖRİSTLER PLANLIYOR

Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçlarla yapılan terör saldırılarının arkasında Kandil’den gelen teröristler olduğunu belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin sivil halkın arasına karışarak gizlenmeye çalıştığını belirtti. Terör örgütünün bombalı araç saldırılarıyla Türkiye’de gösteremediği varlığını sürdürme çabasında olduğunu ifade eden güvenlik kaynakları, Diyarbakır annelerinin çocukları için tuttuğu nöbetin de örgütü moral olarak çok olumsuz etkilediğini bildirdi. Teröristlerin aynı zamanda bölgeye geri dönüşleri engelleme çabasında olduklarını ifade etti.

Bölgede, şu an girilemeyen mahalle olmadığını ancak teröristlerin yerleştirdiği EYP’lerin temizliği için sivillerin girişinin geçici olarak yasaklandığı mahalleler bulunduğunu belirten güvenlik kaynakları, Türkiye’nin eğitim verdiği ilk grup yerel polisin (Şurta) göreve başladığını kaydettiler. Şurtaların göreve başlamasıyla da teröristlerin ele geçirilmesinde etkili olacağını ifade ettiler.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Murat Karayılan PKK terör Cemil Bayık Bahoz Erdal

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
evet 20 yıldır duyuyoruz bu haberi ama nedense hiç yakalanmıyorlar , emin ol korkuyorlardır da , boş boş haberler yapıyosunuz, Milleti kandırmayı bırakın kandili dümdüz edin
bu güne kadar bu adamlar neden bulunamadı neden imha edilmedi hep merak ettim
bunlar ni konum atsınya, yıllardır bulamıyoz bunları!!!
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