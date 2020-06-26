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Güvenlik uzmanlarından Android kullanıcılarına: Bu 47 oyunu hemen silin!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

HiddenAds tehlikesine bir yenisi daha eklendi. Avast güvenlik uzmanları HiddenAds kapsamında niyeti kötü 47 Android oyun keşfetti. Bu oyunlar silinse dahi bir reklam virüsü gibi telefonunuzda kalmaya devam ediyor. İşte HiddenAds tehlikesinde olan 47 Android oyun...

Güvenlik uzmanlarından Android kullanıcılarına: Bu 47 oyunu hemen silin!

Android kullanıcıları zaman zaman çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bir veya birden fazla uygulama, Android kullanıcılarının baş belası haline gelebiliyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde yaşandı.

ARAŞTIRMACILAR 47 OYUN BULDU

Avast araştırmacıları, HiddenAds tehlikesi kapsamında aralarında 1 milyon kez indirilmiş oyunların da olduğu toplam 47 oyun belirledi. Araştırmacılar bu 47 oyunun Android kullanıcılarına can sıkıcı problemlere yol açtığını keşfetti. Söylendiğine göre HiddenAds kapsamında olan 47 oyun, indirildikten sonra ana ekrana sahte bir uygulama simgesi oluşturuyor ve kullanıcılara reklam göstermeye başlıyor. İşin can sıkıcı tarafı ise uygulama silinse dahi reklamlar kaybolmuyor, reklamlar gösterilmeye devam ediliyor. Bu konuda size vereceğimiz biri iyi biri kötü iki haberimiz daha var.

Android

İyi haber şu ki Avast araştırmacıları 47 oyunun 30'unun Google tarafından silindiğini belirtiyor. Yani 30 oyuna Google Play Store üzerinden ulaşmak mümkün değil. Ancak 17 oyun hala tehlikeli bir şekilde bulunmaya devam ediyor gibi görünüyor. Bu da kötü bir haber olsa gerek. Avast uzmanlarının telefondan silinmesi konusunda uyardığı oyunlar ise şöyle:

İŞTE TELEFONLARDAN SİLİNMESİ GEREKEN OYUNLAR

  • Draw Color by Number (1 milyon kez indirildi)
  • Skate Board – New (1 milyon kez indirildi)
  • Find Hidden Differences (1 milyon kez indirildi)
  • Shoot Master (1 milyon kez indirildi)
  • Spot Hidden Differences (500 bin kez indirildi)
  • Dancing Run – Color Ball Run (500 bin kez indirildi)
  • Joy Woodworker (500 bin kez indirildi)
  • Find 5 Differences (500 bin kez indirildi)
  • Throw Master (500 bin kez indirildi)
  • Throw into Space (500 bin kez indirildi)
  • Divide it – Cut & Slice Game (500 bin kez indirildi)
  • Tony Shoot – NEW (500 bin kez indirildi)
  • Stealing Run (500 bin kez indirildi)
  • Stacking Guys (500 bin kez indirildi)
  • Save Your Boy (500 bin kez indirildi)
  • Assassin Hunter 2020 (500 bin kez indirildi)
  • Assassin Legend (500 bin kez indirildi)
  • Fly Skater 2020 (500 bin kez indirildi)
  • Disc Go (500 bin kez indirildi)
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