Güvenlik uzmanlarından Android kullanıcılarına: Bu 47 oyunu hemen silin!

Android kullanıcıları zaman zaman çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bir veya birden fazla uygulama, Android kullanıcılarının baş belası haline gelebiliyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde yaşandı.

ARAŞTIRMACILAR 47 OYUN BULDU

Avast araştırmacıları, HiddenAds tehlikesi kapsamında aralarında 1 milyon kez indirilmiş oyunların da olduğu toplam 47 oyun belirledi. Araştırmacılar bu 47 oyunun Android kullanıcılarına can sıkıcı problemlere yol açtığını keşfetti. Söylendiğine göre HiddenAds kapsamında olan 47 oyun, indirildikten sonra ana ekrana sahte bir uygulama simgesi oluşturuyor ve kullanıcılara reklam göstermeye başlıyor. İşin can sıkıcı tarafı ise uygulama silinse dahi reklamlar kaybolmuyor, reklamlar gösterilmeye devam ediliyor. Bu konuda size vereceğimiz biri iyi biri kötü iki haberimiz daha var.

İyi haber şu ki Avast araştırmacıları 47 oyunun 30'unun Google tarafından silindiğini belirtiyor. Yani 30 oyuna Google Play Store üzerinden ulaşmak mümkün değil. Ancak 17 oyun hala tehlikeli bir şekilde bulunmaya devam ediyor gibi görünüyor. Bu da kötü bir haber olsa gerek. Avast uzmanlarının telefondan silinmesi konusunda uyardığı oyunlar ise şöyle: