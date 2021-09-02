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Güzel bir makyaj için hangi fırçalar tercih edilmeli?

02.09.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renk renk rujlar, ışıltılı farlar, fondötenler, allıklar... Kozmetik dünyası birçok kadının ilgisini çekiyor. Her bir makyaj malzemesi için üretilen çeşit çeşit fırçalar ise kafa karışıklığına sebebiyet verebiliyor. Doğru malzeme seçimiyle güzelleşmek mümkün. Peki nasıl?

Güzel bir makyaj için hangi fırçalar tercih edilmeli?

"Eskiden bu kadar fırça var mıydı? " diye düşündüğünüzü biliyoruz. Evet eskiden bu kadar fırça yoktu, kozmetik sektörü son 10 yılda çok hızlı gelişti bize de bu gelişime ayak uydurmak düştü.

Makyaj fırçasını seçerken doğru tercihte bulunmak, makyajınızın cildinizde daha uzun süre kalmasını ve kusursuz görüntü oluşturmasını sağlayacaktır.
Haydi gelin, birlikte güzel bir fırça koleksiyonu oluşturalım!

FONDÖTEN FIRÇASI

fondöten.

Cilt tonunu eşitlemek, ciltteki sorunları kapatarak pürüzsüz bir görüntü oluşturmak için fondöten kullanabilirsiniz. Fondöteni yüzünüze uygulamak için kılları orta uzunlukta yumuşak bir fırça kullanmalısınız. Fondöteni direkt fırçaya sıkmak yerine elinizi palet gibi kullanarak fırçaya gerekli olan ürünü azar azar alabilirsiniz.

FAR FIRÇASI

far fırçası

Göz kapağınızı renklendirmek veya gözünüze derinlik katmak için mutlaka far kullanmalısınız. Farklı makyaj uygulamaları yapmak için birkaç adet far fırçasına sahip olmanız gerekir. Farı uygulamak için düz ve sık kıllardan oluşan bir fırça, farı dağıtmak için ise daha uzun kılları olan bir fırçayı tercih etmelisiniz.

EYELİNER FIRÇASI

eyeliner fırçası..

Eyeliner gözlere daha güzel bir hava verir ancak uygulama konusunda birçok kişi sıkıntı yaşar. Kolay eyeliner uygulaması için; sık kılları olan ucu eğimli olan bir fırçadan destek alabilirsiniz. Dilerseniz kirpik dibinize sadece kalem sürüp fırçayla dağıtarak da eyeliner efekti oluşturabilirsiniz.

ALLIK FIRÇASI

allık fırçası

Allık kullanımda doğru renk tercihinde bulunmak kadar doğru fırçayı bulmak da önemlidir. Yumuşak kıllardan oluşan allık fırçasını tercih edebilirsiniz.

KAPATICI FIRÇASI

concealer fırçası

Yorgun göz altları veya sivilce izlerini silgiyle siliyormuşcasına yok eden concealer, fırça ile uygulandığında daha güzel bir sonuç almanızı sağlar. Concealer için uzun seyrek kıllı fırça veya sık kıllı yatay formda olan fırçaları kullanabilirsiniz. Doğru bir uygulama için cildinizden bir ton koyu ve cildinizle aynı renk olacak şekilde iki renk concealere sahip olmalısınız.

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