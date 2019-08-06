KADIN

Güzel cildin sırrı karpuz ve domates

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Güneşe yüksek oranda maruz kalınan sıcak yaz günlerinde, hem cildi güneş ışınlarına karşı korumak hem de yeteri kadar bu ışınlardan faydalanmak, sağlıklı bir cilt için oldukça önemli.

Güzel cildin sırrı karpuz ve domates

Güneşten kaçmak yerine uzmanların önerileri ile güneşten korunmanın ve güneş ışınlarının vücut için gerekli olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Beslenmemize dikkat ederek güneşin zararlı etkilerinden cildimizi korumak mümkün” açıklamasında bulundu.

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için besinlerde bulunan karotenoidlerin, özellikle beta karoten ve likopenin oldukça etkili olduğunu söyleyen Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Havuç, kayısı, domates, biber, kavun, ıspanak, maydanoz, asma yaprağı, dereotu gibi sebze ve meyveler beta-karoten içerir. Likopenler ise, meyve ve sebzelere pembe-kırmızı rengi veren pigmentlerdir. Domates, karpuz, çilek, greyfurtta bolca bulunur. Domates likopen kaynağıdır; cildin daha güzel görünmesini sağlar. Karpuz da domates gibi likopen içerir; cildin kızarmasını, vücudun susuz kalmasını engeller” dedi.

cilek5

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER CİLDİ GÜNEŞİN ZARARLARINDAN KORUR

Brokoli gibi sebzeler ile fesleğen, biberiye, adaçayı, maydanoz gibi taze otların serbest radikallere karşı savaşan ve cildi koruyan antioksidanlar açısından zengin olduğunu vurgulayan Sibel Mumcu, “Koyu yeşil yapraklı sebzeler de antioksidanların kaynağıdır ve cildi güneşin zararlarından korur” açıklamasında bulundu. Omega-3’lerin cildin parlak ve gergin olmasını sağladığını söyleyen Mumcu, “Bu yağ asitleri hücre zarını güçlendirir, cildin daha genç görünmesini sağlar. Somon, ceviz, keten tohumu, zeytinyağı, koyu yeşil sebzeler beslenmeye mutlaka eklenmeli” önerisinde bulundu.

E VE C VİTAMİNLERİ CİLDİ YAŞLANMAYA KARŞI KORUR

E ve C vitaminlerinin de güneşin zararlarından cildi koruyan güçlü antioksidanlar ve yaşlanmaya karşı etkin vitaminler olduğunu dile getiren Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “E Vitamini kaynakları; bitkisel yağların çoğu, ceviz, fındık-fıstık, tohumlar, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta ve tahıllardır. Çilek, kivi, portakal ve diğer turunçgiller, sarı, yeşil ve kırmızı biberler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, domates, bezelye ve maydanoz ise en C vitamin kaynaklarıdır” açıklamasında bulundu.

GÜNEŞ ALTINDA UZUN SAATLER DEĞİL, KISA VE DOĞRU VAKİT GEÇİRİLMELİ

Güneşin kemikler için çok önemli olan D vitamini aktive ettiğini ve bunun için güneşten doğru şekilde faydalanmak gerektiğini belirten Mumcu, “Güneş altında uzun saatler harcamak yerine kısa sürelerde doğru bir güneşlenme bu aktivasyon için yeterlidir. Güneşlenme süresi ve saati, yaşanılan bölgenin enlem özelliklerine göre değişmekle birlikte güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde 10-15 dakika kadar, korunma olmaksızın güneş ile temas etmek, D vitamininin aktif olması ve depolanması için yeterli olur” dedi.

GÜNEŞ KAYGI DURUMUNU İYİLEŞTİRİR, DEPRESYONU ÖNLER

Güneş ışığının beyinden serotonin hormonu salınımını da arttırdığının düşünüldüğünü söyleyen Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Bu hormon, duygu durumunun güçlenmesine yardımcı olan, kaygı durumunu iyileştiren ve depresyonu önleyen etkiler gösterir” şeklinde konuştu.

4

SU CİLDİN KORUMASINI ÖNLER

Suyun vücudu ve cildi zararlı maddelerden arındıran en önemli sıvı olduğunu hatırlatan Sibel Mumcu, “Cildin beslenmesini sağlar, gerginleştirir ve kurumasını önler. Her gün 2-2,5 litre suya ihtiyacımız vardır. Güneşe fazla maruz kalındığında, cilt esnekliğini kaybeder ve susuz kalır. Bunu engellemek ve cildin kurumasın önlemek için bol su tüketmek önemlidir” önerisinde bulundu.

PARTNERÇırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?Çırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?
Mezoterapi uygulamalarındaki yenilikler ile cildiniz şimdi daha canlıMezoterapi uygulamalarındaki yenilikler ile cildiniz şimdi daha canlı
Göğsünüzdeki kırışıklıkları azaltmanın 7 yolu Göğsünüzdeki kırışıklıkları azaltmanın 7 yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güzel cildin sırrı karpuzun cilde faydası

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Pek çok kişi bu yüzden sildirmeye cesaret edemiyor

Pek çok kişi bu yüzden sildirmeye cesaret edemiyor

Ağızları açık bıraktı! Makyajın sonunda bakın kime benzedi?

Ağızları açık bıraktı! Makyajın sonunda bakın kime benzedi?

Zehire başvurmadan böceklerden kurtulmanın yolu

Zehire başvurmadan böceklerden kurtulmanın yolu

Parmak emme ve tırnak yeme diş yapısını bozuyor

Parmak emme ve tırnak yeme diş yapısını bozuyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son yılların yükselen saç trendi: Bebek sarısı

Son yılların yükselen saç trendi: Bebek sarısı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Bunun için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var!

Bunun için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ameliyatsız estetikte ip askısı nedir, ne değildir?

Ameliyatsız estetikte ip askısı nedir, ne değildir?

Mezoterapi uygulamalarındaki yenilikler ile cildiniz şimdi daha canlı

Mezoterapi uygulamalarındaki yenilikler ile cildiniz şimdi daha canlı

Göğsünüzdeki kırışıklıkları azaltmanın 7 yolu

Göğsünüzdeki kırışıklıkları azaltmanın 7 yolu

Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün

Pek çok kişi bu yüzden sildirmeye cesaret edemiyor

Benzediği kişi ağızları açıkta bıraktı! Bu dönüşümü 20 milyon kişi izledi

Ağızları açık bıraktı! Makyajın sonunda bakın kime benzedi?

Dermatologlar uyarıyor: Güneş cildinizi yakmasın!

Sivilceden kurtuluş mümkün mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.