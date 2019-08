Güzel cildin sırrı karpuz ve domates

Brokoli gibi sebzeler ile fesleğen, biberiye, adaçayı, maydanoz gibi taze otların serbest radikallere karşı savaşan ve cildi koruyan antioksidanlar açısından zengin olduğunu vurgulayan Sibel Mumcu, “Koyu yeşil yapraklı sebzeler de antioksidanların kaynağıdır ve cildi güneşin zararlarından korur” açıklamasında bulundu. Omega-3’lerin cildin parlak ve gergin olmasını sağladığını söyleyen Mumcu, “Bu yağ asitleri hücre zarını güçlendirir, cildin daha genç görünmesini sağlar. Somon, ceviz, keten tohumu, zeytinyağı, koyu yeşil sebzeler beslenmeye mutlaka eklenmeli” önerisinde bulundu.

E VE C VİTAMİNLERİ CİLDİ YAŞLANMAYA KARŞI KORUR

E ve C vitaminlerinin de güneşin zararlarından cildi koruyan güçlü antioksidanlar ve yaşlanmaya karşı etkin vitaminler olduğunu dile getiren Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “E Vitamini kaynakları; bitkisel yağların çoğu, ceviz, fındık-fıstık, tohumlar, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta ve tahıllardır. Çilek, kivi, portakal ve diğer turunçgiller, sarı, yeşil ve kırmızı biberler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, domates, bezelye ve maydanoz ise en C vitamin kaynaklarıdır” açıklamasında bulundu.