‘Güzelavrat’ bitkisinden 8 çocuk zehirlendi! Kars'ta zehirli yabani ot alarmı...

Kars'ta, halk arasında 'güzelavrat' olarak bilinen yabani otun yenmesi sonucu 8 çocuk zehirlendi.

'GÜZELAVRAT' YABANİ OTU ZEHİRLEDİ!

Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde meydana gelen olayda, çocuklar zehirlenerek Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan 6'sı taburcu edilirken, 1'i müşahede altında tutuluyor, diğerinin ise servisteki tedavisi devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Uzman Dr. Aslı Sezal Çubukçu, aileleri bu tür bitkilerin zehirli etkilerine karşı çocuklarını uyarmaları konusunda uyardı.

'DELİ BAT BAT' OLARAK DA BİLİNİYOR!

Çocukların dün akşam saatlerinde zehirlenmesi sonucu acil servise başvurduklarını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Aslı Sezal Çubukçu, "Halk arasında 'güzelavrat' ya da 'deli bat bat' olarak bilinen yabani ot Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan gibi illerde görülen endemik bir bitki türü. Çocuklar tarafından bilmeden veya yediği başka bir ota benzeterek tükettikten sonra zehirlenmeler olabiliyor. Hastalarda vücutta sıcaklık, ağızda ve ciltte kuruluk, halüsinasyon görme, nöbet geçirme, taşikardi, kalp ritim bozukluğu gibi bulgular görülmekte. Bize başvuran 3 hastamızda halüsinasyon görme, 1 tanesinde nöbet geçirme diğer hastalarımızda da vücutta sıcaklık ve ağızda kuruluk bulgularını tespit ettik. Nöbet geçiren hastamızı serviste kontrol amaçlı tutuyoruz. Bu bitkilerin etkilerine karşı çocuklarımızı mutlaka uyarmalıyız" diye konuştu.

"ÇOCUK YEDİĞİ BİTKİDEN ZEHİRLENMİŞ"

Nöbet geçiren ve Çocuk Servisi’nde kontrol amaçlı yatışı yapılan S.A.'nın (6) dedesi Şakir Aydın ise "Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde oturuyoruz. Dün akşam çocuk yediği bitkiden zehirlenmiş, rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Kontrol edildi gözetim amaçlı tutuluyor, durumu iyi" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır