Güzellik kraliçesi de koronavirüse yakalandı

2015’te Miss Hawaii seçildikten sonra Miss America tacını da takan Kapela ABD’yi temsil etmişti.

Kendini evinde karantinaya alan kraliçe, virüsü New York seyahatinde kapmış olabileceğini açıkladı.

YAYGIN BELİRTİLER YOK

25 yaşındaki Kapela, hafif öksürük şikayeti olduğunu, ateş ya da diğer grip belirtilerinin kendisinde bulunmadığını söyledi.

New York’ta korona testi yaptırmak isteyen güzellik kraliçesi, bu mümkün olmayınca Hawaii’ye döndü ve teste tabi tutuldu.

Sonucu alınca şoke olduğunu anlatan Kapela, “Şimdi bu hastalığın yayılmasını önlemek için birlik olma zamanı” mesajı verdi.

"HAWAII'YE SEYAHATİ YASAKLAYIN"

Kapela, herkesi 15 günlük “yerinde barınma” emrini uygulamaya ve yetkilieri de hem adaya ve hem de adadan yapılacak tüm gereksiz seyahatleri yasaklamaya çağırdı.

ABD’nin ada şeklindeki eyaleti olan Hawaii’nin güzellik kraliçesi, sosyal medya paylaşımında, “Milletvekilleri bu krizin yarattığı mali yıkımın üstesinden gelmek için çalışan ailelere ve küçük işletmelere öncelik vermeli” yazdı.

KRALİÇEDEN ÖNLEM PAKETİ

Kapela ayrıca, “İşçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım etmemiz gerekiyor. Acil olarak ücretli hastalık izni verilmeli, çocuk bakımı ve aile izni getirilmeli, işsizlik yardımları artırılmalı, etkilenen yerel işletmelere verilen krediler uzatılmalı. Tüm bunlar ekonomik açıdan savunmasız kişiler ve halk sağlığını korumak için hayati öneme sahip önlemler” açıklamasını yaptı.

Hawaii’de şimdiye kadar 56 corona virüs vakası açıklndı. ABD genelinde ise 33 bin 18 vaka tespit edilirken, 428 ölüm gerçekleşti.



