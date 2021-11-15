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  4. Güzellik merkezinde iğrenç olay! Cilt bakımı yaptırmaya gidince dehşeti yaşadı

Güzellik merkezinde iğrenç olay! Cilt bakımı yaptırmaya gidince dehşeti yaşadı

15.11.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da cilt bakımı yaptığı 20 yaşındaki Çekya uyruklu L.A.M.'ye cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen güzellik merkezi sahibi Aydın Dağ, tutuklandı.

Güzellik merkezinde iğrenç olay! Cilt bakımı yaptırmaya gidince dehşeti yaşadı

Yüksek lisans için Türkiye'de bulunan ve bir süre önce Şanlıurfa'ya gelen Çekya vatandaşı L.A.M., iddiaya göre, konakladığı evin sahibi Aydın Dağ'ın teklifi üzerine, sahibi olduğu güzellik merkezine cilt bakımı yaptırmaya gitti.

TUTUKLANDI

Bakım sırasında cinsel tacize maruz kaldığını ileri süren L.A.M., polis merkezine giderek, Dağ'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Dağ, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Aydın Dağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa taciz
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