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Güzellik merkezinde vahşet! Birlikte yaşadığı kadını defalarca bıçaklayarak katletti

13.08.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de dehşete düşüren bir kadın cinayeti yaşandı. Güzellik merkezinde müdürlük yapan Gamze Akar, bir süredir birlikte yaşadığı Halil A. tarafından iş yerinde 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil zanlısı Halil A., daha sonra aynı bıçakla kendini yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Çiftin arasında son zamanlarda sürekli tartışma olduğu ve Gamze Akar’ın polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Güzellik merkezinde vahşet! Birlikte yaşadığı kadını defalarca bıçaklayarak katletti

Dehşete düşüren olay, dün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi’nde 6 katlı bir iş merkezinin 4. katındaki bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, güzellik merkezinde müdürlük yapan Gamze Akar ile bir süredir birlikte yaşadığı öğrenilen Halil A. ile ofiste bir araya geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ikili arasında çıkan sözlü tartışma sonrası Halil A., Gamze Akar’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Sonrasında Halil A., aynı bıçakla kendisini yaralayarak intihar girişiminde bulundu.

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KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olan Gamze Akar ve Halil A. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Gamze Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Güzellik merkezinde müdür olarak çalışan Gamze Akar’ın bir süredir Halil A. ile birlikte yaşadığı, çiftin arasında son zamanlarda sürekli tartışma olduğu ve Gamze Akar’ın polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

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15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Çalıştığı güzellik merkezinde tartıştığı Halil A. tarafından bıçaklanarak öldürülen Gamze Akar’ın ilk incelemesinde vücudunda 15 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Akar’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzurum’a gönderildi.

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Öte yandan, Halil A.’nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

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cinayet kadın cinayeti Sultangazi güzellik merkezi

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