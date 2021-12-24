Güzellik salonuna gitmeden porselen makyaja kavuşmanızı sağlayacak ipuçları ve ürünler

Öncelikle "Porselen makyaj nedir?" sorusuyla başlayalım. Porselen makyaj; cildin pürüzsüz, tek tonda ve kusursuz görünmesini sağlayan, adı gibi porselen bir görünüm veren makyaj stiline deniyor. Porselen makyajda en önemli anahtar, ten makyajı ve o ten makyajının ışıltılı, parlak ve mükemmel görünmesini sağlayacak harika bir fondöten! Bu makyaj stili her ne kadar sadece özel günler için yapılıyor gibi düşünülse de günlük olarak da tercih edilebilir. Yeter ki doğru ürünler, doğru yerde ve zamanda kullanılsın. Peki, porselen makyajın ipuçlarını bilmek ve sizi doğru sonuçlara götürecek olan ürünlere ulaşmak ister misiniz? Cevabınız "Evet" ise listemize mutlaka göz atmalısınız.

1. Porselen makyajın olmazsa olmazı: Makyaj bazı

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Porselen makyajın kalıcılığını sağlayan ve gözeneklerin görünürlüğünü azaltarak pürüzsüz olmasına destek olan en önemli ürün, makyaj bazı. Eğer kusursuz bir porselen makyaj yapmak istiyorsanız kesinlikle bu adımı atlamamalısınız. L'Oreal Paris Infaillible Super Grip Primer Makyaj Bazı, yüzünüzde bir nevi çift taraflı bant işlevi görür. Fondöteni cildinizde tutarak gün boyu kalıcı olmasını sağlar. Aynı zamanda cildinizin yağlanmasını önleyerek sebum dengesini korumaya ve gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

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2. İkinci önemli adım: Fondöten

Porselen makyajın püf noktası, kalıcılığı yüksek olan ten ürünlerini kullanmak. Aksi takdirde yapmış olduğunuz makyaj, porselen makyaj olmaktan çıkar ve istediğiniz kalıcılığı sağlayamayabilirsiniz. Fondöten konusunda bir dünya markası haline gelen L'Oreal Paris, kapatıcılık konusunda da gönülleri fethetmeye aday. Özellikle Infailible 24H Matte Cover serisinde yer alan ürün, cildinize mat ve sağlıklı bir görünüm vermenin yanı sıra pudra içeriği sayesinde cildinizdeki parlamaları da önler. Sürdüğünüz ilk katta bile mükemmel bir kapatıcılık ve pürüzsüzlük elde etmenizi sağlar.

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3. Doğal bitişli fondöten isteyenler için

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Fondöten konusunda mat ve doğal bitişi seviyorsanız bu ürün tam size göre! Yüksek kapatıcılığı sayesinde porselen makyaja uygun olan Este Lauder Stay-in-Place fondötenin oldukça geniş bir renk skalası var. Cilt tonunuza uygun rengi seçerek kusursuz bir ten makyajı yapabilirsiniz. 12 saate kadar kalıcı olan fondöten, cildinizi yormaz ve aşırı yağlanma, parlama gibi sorunların da önüne geçer. Doğal içeriklere sahip olan ürün, tek sürümde bütün kusurları ve kırışıklıkları gizler. Üstelik fondöteni hem gece hem gündüz makyajı için kullanabilirsiniz.

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4. Sıra geldi göz altı kapatıcısına

Porselen makyajda adım adım ilerlerken sıra geldi göz altı kapatıcılarına. Son yıllarda adından sıkça söz ettiren Maybelline Instant Anti Age Eraser ile göz altlarınızı kusursuz bir şekilde kapatabilirsiniz. Ürünün sünger başlığı, oldukça pratik ve kolay bir kullanım sağlar. Göz çevresindeki ton eşitsizliklerini, koyu halkaları ve yaşlanma belirtilerini anında gizler. Yorgun görünümü azaltarak cildinize canlılık verir. İnce yapısı sayesinde çizgilerin içini doldurmadan kırışıklıkları gizler. Porselen makyajın en önemli adımlarını tamamladınız ve artık göz makyajınıza geçebilirsiniz.

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5. En eğlenceli bölüm: Göz makyajı

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Cildinizdeki tüm kusurları ve göz altı sorunlarını gizledikten sonra sıra geldi gözlere. En dikkatli olmanız gereken ama aynı zamanda en yaratıcı olabileceğiniz yer burası. New Well markasının özellikle porselen makyaj için üretilen paletinde aradığınız tüm renkleri bulabilir ve kendi stilinize uyan bir göz makyajı yapabilirsiniz. Porselen makyajı günlük olarak yapmayı düşünüyorsanız palet içerisinde bulunan doğal tonları tercih edebilirsiniz. Eğer özel günler için kullanacaksanız kıyafetinizin rengine uygun tonlara şans verebilirsiniz. Gözlerinize dumanlı bir görünüm vererek porselen makyajınıza çekici bir hava katabilirsiniz.

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6. Eyeliner çekmek ya da çekememek, işte bütün mesele bu!

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Evet, geldik en zor meseleye yani eyeliner çekmeye! Bu kadar güzel bir ten ve göz makyajı yaptıktan sonra "Ya eyeliner çekemezsem?" diye endişeleniyorsanız bu ürünle mutlaka tanışmalısınız. Maybelline'in Hyper Precise All Day ürününün kolay kullanılabilen kalemi sayesinde özgür ve cesur çizgiler çizebilirsiniz. Makyaj stilinize uygun olarak isterseniz kısa ya da uzun, isterseniz daha feminen çizgilerle göz makyajınızı hareketlendirebilir, gözlerinizi daha canlı gösterebilirsiniz. Eyeliner çizgileri gözlerin yapısını da öne çıkaracağı için çizgilerin uzunluğuna dikkat!

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7. Büyüleyici bir porselen makyaj için maskara şart

Porselen makyajda en çok dikkat çeken yer gözleriniz olacağı için iyi bir maskara tercih etmeniz gerekir. Maskaranın kirpiklerinizi iyi bir şekilde kıvırabilmesi, dolgun göstermesi ve adeta takma kirpik etkisi yaratması, makyajınızı fazlasıyla güçlendirir. Bütün bu etkileri bir arada bulunduran L'Oreal Paris Bambi Eye maskarayı porselen makyaj için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ekstra siyah etkisi ile dumanlı göz makyajınıza daha fazla vurgu yapabilirsiniz. Ürün, gözlerinizde herhangi bir akmaya, alerjiye neden olmaz ve göz altlarınızı karartmaz. Üstelik topaklanma yapmadan kirpiklerinize dolgun bir görünüm kazandırır.

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8. Yavaş yavaş sona geliyoruz: Allık ve bronzerlar

Porselen makyajı adım adım tamamlarken son rötuşlara doğru yaklaşıyoruz. Ten makyajı ve göz makyajı derken sıra geldi allık ve bronzer tercihine. Allık ve bronzer yüzünüze tazelik ve canlılık verdiği için porselen makyajın önemli adımlarından biri. Dolayısıyla renk seçimi yaparken dikkatli olmanız gerek. Cildinize uygun doğal tonları tercih ederek hem makyajınızı boyutlandırabilir hem doğal bir görünüm kazandırabilirsiniz. Uygun bir fırça ile elmacık kemiklerinize uygulayacağınız bronzer ve ardından doğal tonlarda tercih edeceğiniz bir allık, makyajınızı üst seviyelere taşır. Revolution markasının tüm ciltlere uyum sağlayabilen ürünü ile muhteşem bir dokunuş yapabilirsiniz.

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9. Kritik bir seçim: Ruj rengi

Porselen makyajda mat ruj tercih etmeniz oldukça önemli. Mat rujlar hem kalıcı hem daha etkileyici olması nedeniyle porselen makyajların en önemli ögelerinden biri. M.A.C markasının göz dolduran ikonik rujları arasından kendinize uygun bir tercih yapabilirsiniz. Ruj tercihini yaparken göz makyajınıza ve kıyafetinize uygun bir renk seçmeye dikkat etmeniz gerektiğini hemen hatırlatalım. Örneğin göz makyajınız kırmızı, siyah veya gri gibi koyu ve nude tonlarda ise daha açık renklerde rujlar tercih edebilirsiniz.

M.A.C. rujlarının kalıcılıkta bir numara olduğunu da söylemeden geçmeyelim! Tüm renk seçenekleri için tıklayın!

10. Son vuruş: Sabitleyici Sprey

Porselen makyajın bütün adımlarını özenle tamamladıktan sonra kalıcılığını arttırmanız için sabitleyici makyaj spreyi kullanmanız gerekiyor. Makyaj sabitleyici sprey sayesinde hem uyguladığınız ürünler yüzünüze daha çok oturur hem makyajınız saatler boyunca bozulmadan kalır. NYX markasının blogger ve influencerlar tarafından övülen sabitleme spreyi, görevini yapmak için çoktan hazır bile! Mat veya ıslak bitişli olarak iki farklı formda bulunan ürünlerden mat bitişli olanını tercih edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey makyajınızı tamamladıktan sonra belirli bir mesafede yüzünüze sıkmak!

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