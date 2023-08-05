Güzellik salonunda eski eş ve yeni sevgili karşılaştı! Bir anda ortalık karıştı... Kavgaya annesi de dahil oldu

Liverpool’daki bir güzellik salonuna gelen Melanie Park isimli bir kadın, erkek arkadaşının eski eşiyle karşılaştı. İkili arasında birbirlerini görmeleriyle sözlü atışmanın fitili ateşlendi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Tiffany Baker annesi Suzanne David ve kardeşi Shannon Baker’i olay yerine çağırdı. Güzellik salonun önünde anne ve kızları Melanie Park’ı darp etti.

YOLDAN GEÇENLER BİLE AYIRAMADI

Liverpool Kraliyet Mahkemesi'nde savcı Matthew Kerruish-Jones, urbanın üç kadın tarafından Tiffany Baker'ın eski eşinin şu anki kız arkadaşı olarak bilindiğini ve aralarında gerilim olduğunu söyledi.

Güzellik salonunun güvenlik kamerasına ve görgü tanıklarının cep telefonlarına yansıyan görüntülerde Suzanne ve Tiffany’in Melanie’yi yer doğru çektiği ve kafasını kaldırıma çarptığı anlar yer aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından tutuklanan anne ve kızları mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme anne David’in 1 yıl 3 ay hapiz cezasına çarptırılmasına ve Tiffany ile Shannon hakkında 10 ay hapis cezası verilmesine karar verildi.