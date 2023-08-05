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    4. Güzellik salonunda eski eş ve yeni sevgili karşılaştı! Bir anda ortalık karıştı... Kavgaya annesi de dahil oldu

    Güzellik salonunda eski eş ve yeni sevgili karşılaştı! Bir anda ortalık karıştı... Kavgaya annesi de dahil oldu

    05.08.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Birleşik Krallık’ın Liverpool bölgesindeki bir güzellik salonunda ismi açıklanmayan bir adamın eski eşi ve yeni sevgilisi denk geldi. İkili birbirlerini ihanet iddiaları nedeniyle tanıyordu. Bu yüzden karşılaştıkları anda sözlü olarak tartışmaya başladılar. Eski eş sözlü tartışmanın şiddetlenmesi üzerine annesi ve kız kardeşini çağırarak yeni sevgiliyi darp etti.

    Liverpool’daki bir güzellik salonuna gelen Melanie Park isimli bir kadın, erkek arkadaşının eski eşiyle karşılaştı. İkili arasında birbirlerini görmeleriyle sözlü atışmanın fitili ateşlendi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Tiffany Baker annesi Suzanne David ve kardeşi Shannon Baker’i olay yerine çağırdı. Güzellik salonun önünde anne ve kızları Melanie Park’ı darp etti.

    YOLDAN GEÇENLER BİLE AYIRAMADI

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    Liverpool Kraliyet Mahkemesi'nde savcı Matthew Kerruish-Jones, urbanın üç kadın tarafından Tiffany Baker'ın eski eşinin şu anki kız arkadaşı olarak bilindiğini ve aralarında gerilim olduğunu söyledi.

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    Güzellik salonunun güvenlik kamerasına ve görgü tanıklarının cep telefonlarına yansıyan görüntülerde Suzanne ve Tiffany’in Melanie’yi yer doğru çektiği ve kafasını kaldırıma çarptığı anlar yer aldı.

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    Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından tutuklanan anne ve kızları mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme anne David’in 1 yıl 3 ay hapiz cezasına çarptırılmasına ve Tiffany ile Shannon hakkında 10 ay hapis cezası verilmesine karar verildi.

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    Liverpool darp güzellik salonu

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