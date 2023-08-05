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    4. Karısının ihanetini saniye saniye kaydetti! Eşi ve sevgilisini el ele tutuşarak alışveriş merkezinde yürürken adım adım takip etti

    Karısının ihanetini saniye saniye kaydetti! Eşi ve sevgilisini el ele tutuşarak alışveriş merkezinde yürürken adım adım takip etti

    05.08.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde bir eşin karısının kendisini aldattığı anları saniye saniye ifşa etmesi yer aldı. Söz konusu görüntülerde kadın kocasının arkasında olduğundan habersiz bir şekilde elini tuttuğu erkek arkadaşıyla bir alışveriş merkezinde dolaşırken görülüyor. Kocasının seslenmesiyle şaşkına dönen kadın ihaneti inkar etse de ortalık bir anda karıştı.

    Görüntülerin çekildiği yere ve kişilerin kimliğine ilişkin olarak net bir bilgi paylaşılmazken ifşa edilen ihanet görüntüleri sosyal medyanın gündemine yerleşti. Gündem yaratan olayda bir koca karısını suçüstü yakalayarak sosyal medyada ifşa etti. O anlarda ismi açıklanmayan kadının erkek arkadaşıyla keyifli bir şekilde yürümesi dikkatlerden kaçmadı. Aldatılan eş akıllı telefonuyla bir süre ihaneti kaydettikten sonra ikili bir dükkanın önünde durduğunda onlarla yüzleşti.

    KOCASINI DÖVMEYE BAŞLADI

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    Kocasıyla yüzleşen kadın ilk olarak ihanet iddialarını reddetti ve yanındaki adamın arkadaşı olduğunu söyledi. Kocasının ikilinin el ele tutuştuğu videoyu göstermesi üzerine sinirlenen eş bir anda adama saldırdı. İkili arasındaki tartışmanın alevlenmesi üzerine çevredekiler olaya müdahale etti. İkili birbirlerini boşanmak için mahkemeye çağırarak olay yerinden uzaklaştı.

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    sosyal medya Aldatma ihanet

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