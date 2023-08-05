Karısının ihanetini saniye saniye kaydetti! Eşi ve sevgilisini el ele tutuşarak alışveriş merkezinde yürürken adım adım takip etti

Görüntülerin çekildiği yere ve kişilerin kimliğine ilişkin olarak net bir bilgi paylaşılmazken ifşa edilen ihanet görüntüleri sosyal medyanın gündemine yerleşti. Gündem yaratan olayda bir koca karısını suçüstü yakalayarak sosyal medyada ifşa etti. O anlarda ismi açıklanmayan kadının erkek arkadaşıyla keyifli bir şekilde yürümesi dikkatlerden kaçmadı. Aldatılan eş akıllı telefonuyla bir süre ihaneti kaydettikten sonra ikili bir dükkanın önünde durduğunda onlarla yüzleşti.

KOCASINI DÖVMEYE BAŞLADI

Kocasıyla yüzleşen kadın ilk olarak ihanet iddialarını reddetti ve yanındaki adamın arkadaşı olduğunu söyledi. Kocasının ikilinin el ele tutuştuğu videoyu göstermesi üzerine sinirlenen eş bir anda adama saldırdı. İkili arasındaki tartışmanın alevlenmesi üzerine çevredekiler olaya müdahale etti. İkili birbirlerini boşanmak için mahkemeye çağırarak olay yerinden uzaklaştı.