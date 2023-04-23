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Güzellik uzmanı rimel kullanmadan kirpik liftingi etkisi yaratan ipucunu açıkladı! Kirpikleri ok gibi uzatıyor

23.04.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirpiklerin uzun ve gür görünmesi daha anlamlı bakışlara sahip olmamızı sağlıyor. Kirpiklerini uzun göstermek ama rimel, takma kirpik, ipek kirpik gibi yapay uygulamalardan uzak durmak isteyenler farklı güzellik hilelerine başvuruyor. TikTok'ta bir güzellik uzmanı kirpiklerini kirpik lifting yaptırmış gibi uzun göstermek için bulduğu yöntemi açıkladı.

Güzellik uzmanı rimel kullanmadan kirpik liftingi etkisi yaratan ipucunu açıkladı! Kirpikleri ok gibi uzatıyor

Kirpikleri uzatmak için çok çeşitli uygulamalar bulunuyor. Daha kıvrık ve uzun kirpiklere sahip olmak isteyenler rimelden vazgeçemiyor. Ancak güzellik uzmanı Kevin Kodra, rimelden nefret ettiğini paylaşarak kirpikleri uzatacak tüyosunu paylaştı.

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TikTok'ta "Maskara sürmekten nefret eden kızlara… Not alın: kirpiklerinizi kıvırın, bir fırça alın ve kaş sabitleyici kullanın." videosu yayınlandı. Bu fikir karşısında şaşıren Kevin, güzellik tüyosunu denemeye karar verdi.

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"Tamam, rimel sürmekten nefret ettiğim için not alıyorum . Öyleyse bunu deneyelim. Bunu neden hiç düşünmediğimi bilmiyorum. Kirpiklerimi her gün kıvırırım ve kirpiklerime kaş sabitleyici bir kez bile düşünmedim.”

KİRPİKLERİ LİFTİNG YAPTIRMIŞ GİBİ UZADI

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Kevin kirpiklerini kıvırdıktan sonra temiz fırçasına az bir miktar kaş sabitleyici sürdü ve işe koyuldu. “Kirpiklerimi sadece kaplayacağım, kelimenin tam anlamıyla maskara gibi davranacağım. Dürüst olmak gerekirse, yeni bir kirpik liftingi yaptırmış gibiyim."

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