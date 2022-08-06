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Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan flaş karar! İşte katıldığı parti

06.08.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının en önemli filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" rolüyle tanınan Tuncay Akça'dan flaş bir karar geldi. Oynadığı sahnelerdeki gülüşüyle hafızalara kazınan Akça, İYİ Parti'ye katıldı.

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan flaş karar! İşte katıldığı parti

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katılma kararı aldı.

Akça'nın üyeliğini İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yaptı. Sıcak gelişmeyi duyuran İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fisun Mehlika Toca, "Pervasız çocuk gülüşlerimizi her daim hatırlatan, Türk sinemasının değerli sanatçısı Sayın Tuncay Akça İYİ Parti'ye katılarak gücümüze güç katmıştır. Hoş geldin İYİ adam" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti hababam sınıfı
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