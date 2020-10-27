Haber Türkiye'den! Koronavirüs aşısında umutlandıran gelişme

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çinli Biyoteknoloji firması ile Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 3 aşamasında uygulanan aşının ilk aşaması başarılı oldu.

'ŞU ANA KADAR HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR'

Araştırmaların başarılı olması için daha fazla gönüllüye ihtiyaç olduğunu söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker, “İlk yaptığımız aşımızın üzerinden 14 gün geçti ve bu süreçte aşı çalışmasına katılan kişilerin sayısı artmaya devam ediyor. İlk aşılarından sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadık başvuran kişilerde. 3 sağlık çalışanına 2. dozlarını yaptık. Bu 3 sağlık çalışanı daha önce hastalık teması olmayan, sağlıklı gönüllülerdi. Aşı sürecinde de herhangi bir yan etki ile karşılaşmadık sadece bölgesel bölgesel bir enjeksiyona bağlı ağrı oldu bir kişide. Onun dışında herhangi bir problemimiz yok şu an için. 14 gün boyunca görevli arkadaşlarımız tarafından kişiler yan etki açısından belirli periyotlarla aranarak, takip edildiler. Ayrıca kendilerinin de 7/24 ulaşabilecekleri bir telefon numarası mevcut. Bu numaralara da ek problemleri olması durumunda ulaştılar ama biz şu an merkezimizdeki gönüllülerimizde ek bir problem yaşamadık. Türkiye genelinde yapılan 350 kişilik grupta da herhangi bir yan etkiye rastlanmadı ve şu ana kadar her şey yolunda gidiyor ama sonuca daha hızlı ulaşabilmemiz için, daha fazla gönüllüye ihtiyacımız var çünkü aşıların belirli bir sayıya kadar yapılıp, yan etki profilinin görülmesi ve bir an evvel piyasaya çıkması bu pandeminin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak sağlayacak. Aşıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar hem şehir hastanesinin internet sayfasında bununla ilgili ulaşabilecekleri telefon numaraları mevcut. Ayrıca direkt hastane santraline bağlanarak da aşı biriminden bilgi alabilir hem de gönüllüler kendi randevularını planlayabilirler” dedi.