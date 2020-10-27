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Haber Türkiye'den! Koronavirüs aşısında umutlandıran gelişme

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.10.2020 09:43 | Son Güncelleme

Çinli Biyoteknoloji firması ile Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 3 aşamasında uygulanan aşının ilk aşaması başarılı oldu.

Haber Türkiye'den! Koronavirüs aşısında umutlandıran gelişme

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çinli Biyoteknoloji firması ile Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 3 aşamasında uygulanan aşının ilk aşaması başarılı oldu.

'ŞU ANA KADAR HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR'

Araştırmaların başarılı olması için daha fazla gönüllüye ihtiyaç olduğunu söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker, “İlk yaptığımız aşımızın üzerinden 14 gün geçti ve bu süreçte aşı çalışmasına katılan kişilerin sayısı artmaya devam ediyor. İlk aşılarından sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadık başvuran kişilerde. 3 sağlık çalışanına 2. dozlarını yaptık. Bu 3 sağlık çalışanı daha önce hastalık teması olmayan, sağlıklı gönüllülerdi. Aşı sürecinde de herhangi bir yan etki ile karşılaşmadık sadece bölgesel bölgesel bir enjeksiyona bağlı ağrı oldu bir kişide. Onun dışında herhangi bir problemimiz yok şu an için. 14 gün boyunca görevli arkadaşlarımız tarafından kişiler yan etki açısından belirli periyotlarla aranarak, takip edildiler. Ayrıca kendilerinin de 7/24 ulaşabilecekleri bir telefon numarası mevcut. Bu numaralara da ek problemleri olması durumunda ulaştılar ama biz şu an merkezimizdeki gönüllülerimizde ek bir problem yaşamadık. Türkiye genelinde yapılan 350 kişilik grupta da herhangi bir yan etkiye rastlanmadı ve şu ana kadar her şey yolunda gidiyor ama sonuca daha hızlı ulaşabilmemiz için, daha fazla gönüllüye ihtiyacımız var çünkü aşıların belirli bir sayıya kadar yapılıp, yan etki profilinin görülmesi ve bir an evvel piyasaya çıkması bu pandeminin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak sağlayacak. Aşıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar hem şehir hastanesinin internet sayfasında bununla ilgili ulaşabilecekleri telefon numaraları mevcut. Ayrıca direkt hastane santraline bağlanarak da aşı biriminden bilgi alabilir hem de gönüllüler kendi randevularını planlayabilirler” dedi.

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'YAN ETKİ GÖRMEDİM'

Aşıyı ilk vurulan gönüllüler arasında olan Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi Servisi Enfeksiyon Hemşiresi Şerife Dursun ise “Aşı yapılalı 14 gün oldu ve ben bu süre zarfında herhangi bir reaksiyon veya yan etki görmedim. Ben ilk etapta geçiren kişilerin çok ağır geçirdiğini gördüğüm için, bu aşının da ufak da olsa bir yan etkisi olacağını zannediyordum ama herhangi bir şey olmadı. Yüksek ateş, öksürük gibi covid sürecinde gördüğüm şeylerin hiç birini bu aşıda görmedim ve normal hayatıma devam ettim. Bu süreçte haftalık kontrollerimiz vardı. Telefonla bize durumumuzla ilgili sorular soruldu. Bu salgının yayılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum çünkü son dönemlerini evlerinde geçirmesi gereken insanlarımız, özellikle yaşlı insanlarımız şu anda yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyorlar. Nefes almayı unutturdukları sağlık personelleri, ailelerine hasret kalan hastane çalışanlarının vebalini omuzlarında taşıyorlar. Halkımız da lütfen maske mesafe ve temizlik kurallarına uysunlar. Kendilerini değilse de çevremizdeki yaşlılarımızı düşünsünler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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