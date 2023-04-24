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  4. Haberi alıp geldi, görünce gözyaşlarına boğuldu! Hiç kimse teselli edemedi

Haberi alıp geldi, görünce gözyaşlarına boğuldu! Hiç kimse teselli edemedi

24.04.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Kerem Bahadır'ın 4 ay önce açtığı şırdan dükkanı yandı. Yangını haber alıp gelen Bahadır'ın kızı, gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Haberi alıp geldi, görünce gözyaşlarına boğuldu! Hiç kimse teselli edemedi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı’nda bugün saat 16.30 sıralarında Kerem Bahadır'ın ocak ayında açtığı şırdan dükkanının baca kısmından alevler yükselmeye başladı. Durum fark eden müşteriler dışarı çıkarken, iş yeri çalışanları alevlere müdahale etti.

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İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangını söndürdü.

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Dükkanlarının yandığını haber alıp gelen Kerem Bahadır'ın kızı gözyaşlarına boğuldu. Zaman zaman dizlerinin üzerine çöken genç kızı yakınları teselli etmeye çalıştı.

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İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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