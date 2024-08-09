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  4. Haberi alır almaz koşarak geldiler! Ekiplerin hızlı müdahalesiyle korkulan olmadı

Haberi alır almaz koşarak geldiler! Ekiplerin hızlı müdahalesiyle korkulan olmadı

09.08.2024 13:26
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Antalya'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki daireden dumanlar yükseldi. Komşuları hem ev sahibine hem de ekiplere haber verdi. Ev sahipleri ekiplere anahtarı yetiştirmek için olay yerine koşarak geldi.

Antalya'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın büyümeden söndürüldü. Komşularının haber verdiği ev sahipleri, ekiplere anahtar yetiştirmek için koşarak geldi.

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EKİPLER BALKONA YÖNELDİ

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Kavşağı'ndaki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Daire sahibinin evde olmaması nedeniyle itfaiyeciler, yangın merdiveniyle evin balkonuna ulaşıp, içeri girdi.

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KOŞARAK GELDİLER

Komşularının haber vermesiyle daire sahibi çift, evin anahtarını ekiplere yetiştirmek için koşarak geldi. Buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Apartmandaki diğer daire sahipleri, itfaiyecilerin çalışmalarını balkonlardan izledi. (DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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antalya yangın
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