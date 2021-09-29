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Habertürk'te Ersan Şen ile Yaşar Hacısalihoğlu birbirine girdi! Canlı yayını izleyenler dondu kaldı

29.09.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk'te Kübra Par'ın programında ekranların iki ünlü ismi Prof. Dr. Ersan Şen ile Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu birbirine küfretti. Kübra Par ikiliyi ayırmaya çalışırken "Bir dakika RTÜK cezası alırız" diyerek araya girdi.

Televizyonlardaki tartışma programlarının vazgeçilmez iki ismi Habertürk ekranlarında birbirine açık açık küfretti. Her konuda haber kanallarının tartışma programlarında boy gösteren Prof. Dr. Ersan Şen ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, bu kez "ekonominin siyasete etkisini" tartışıldığı programda karşı karşıya geldi.

Kübra Par'ın moderatörlüğünde devam eden programda Hacısalihoğlu, "Yeter ama ya" diyerek Ersan Şen'e yüklenmeye kalkıştı. İki isim birbirlerinin geçmişiyle ilgili konuşmaya başlayınca Hacısalihoğlu'ndan ilk küfürlü cümle geldi.

Yaşar Hacısalihoğlu'nun "Bırak ya sen de her b...tan anlayacaksın" şeklindeki çıkışına Ersan Şen de aynı şekilde karşılık vererek "Sen her bo..tan anlıyorsun" dedi.

"RTÜK CEZASI ALIRIZ"

Bu sırada araya girmeye çalışan Kübra Par, "Bir dakika RTÜK cezası alırız" dedi. Ancak ikilinin tansiyonu yine düşmedi. Hacısalihoğlu'nun "terbiyeli ol" sözlerine Ersan Şen, "Sen terbiyeli olacaksın ben ne terbiyeli olacağım" karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
canlı yayın Habertürk Prof. Dr. Ersan Şen
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