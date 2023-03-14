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HAC FİYATLARI 2023: Hac kesin kayıt nasıl yapılır? e-Devlet Hac kesin kayıt ekranı

14.03.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac fiyatları, hacı adayları tarafından merak konusu oldu. Hac kura sonuçlarının e-Devlet'ten erişime açılmasının ardından gözler, hac kesin kayıt tarihlerine çevrildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Hac kesin kayıt nasıl yapılır? İşte, 2023 hac fiyatları...

HAC FİYATLARI 2023: Hac kesin kayıt nasıl yapılır? e-Devlet Hac kesin kayıt ekranı

Hac kesin kayıt tarihi açıklandı. Böylelikle "Hac kesin kayıt nasıl yapılır? " sorusu da yanıt bulmuş oldu. 2023 Hac kesin kayıt işlemleri 24 Mary 2023 tarihine dek e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Hac kesin kayıtları için Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılı hac kesin kayıtları başladı. Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız kesin kayıt işlemlerini 24 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabilirler"

Yapılan açıklamaya göre; ek kayıtlar 30 Mart - 7 Nisan'da gerçekleştirilecek.

HAC KESİN KAYIT NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, “Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler.

Hac kura sonuçları

Kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızın, il müftülüklerimizin düzenlemiş olduğu hac hazırlık kurslarına katılmalarını istirham ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

HAC KESİN KAYIT EKRANI

HAC KESİN KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC FİYATLARI 2023

Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü'nnü internet sitesinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilmektedir.

HAC FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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