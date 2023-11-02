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HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024! Diyanet ile hac kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? Açıklama yapıldı

01.11.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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Hac kura sonuçları isim listesi internette araştırılıyor. Bilindiği üzere 13 Eylül tarihinde alınmaya başlanan hac ön kayıtlarının 11 Ekim'de sona ermesi planlanıyordu. Hac ön kayıtları, yoğun talep sebebiyle 15 Ekim tarihine kadar alındı. Hac kura sonuçları ise bugün belli oldu. Peki, Diyanet ile hac kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024! Diyanet ile hac kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? Açıklama yapıldı

Hac kura sonuçları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hac ziyaretinde bulunmak isteyenler ön kayıt başvuru işlemlerini 11 Ekim'de tarihine kadar tamamlamıştı. Merakla beklenen kura bugün Diyanet tarafından gerçekleştirildi. Hac kura sonuçları isim listesi internette araştırılıyor. İşte hac kura sonuçları ile ilgili detaylar...

HAC KURALARI BELLİ OLDU MU?

Hac kura çekilişi tamamlandı.

Hac kura sonuçları isim listesi bugün yayımlanacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada "Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması ön görülmektedir. E-devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac kurasını Gazze'de yaşanan hüznün ve devasa bir acının gölgesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüreklerin yıllardır haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistinlilerin acısıyla yandığını ifade eden Erbaş, hac kurası heyecanını buruk bir sevinç içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.

İslam'ın beş temel şartından biri olan haccın sadece kutsal beldelere yapılan bir ziyaretten ibaret olmadığını, aynı zamanda müminlere zaman ve mekan bilinci, ümmet ve uhuvvet şuuru kazandıran derinlikli bir yolculuk olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu kutlu yolculuk, bize sorumluluklarımızı hatırlatır. İmanı, teslimiyeti, sabrı, şükrü, merhameti, diğerkamlığı ve güzel ahlakı öğreterek bizi takvaya ulaştırır." diye konuştu.

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Haccın aynı inancı, aşkı ve heyecanı taşıyan milyonlarca insanı bir araya getiren eşsiz bir ibadet olduğunu söyleyen Erbaş, "Rabbimizin alemlere bir hidayet ve bereket kaynağı olarak vasıflandırdığı Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın evini haccetmek ve kutsal mekanlarda ibadet etmek her müminin gönlünde daima en büyük hasret ve özlem olmuştur." ifadesini kullandı.

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HAC KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hac kura sonuçları ile kesin kayıt yapmaya hakkı kazanan kişiler e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacaklar. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

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