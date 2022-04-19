Hac kura tarihi belli oldu mu? 2022 Hac fiyatı ne kadar? Diyanet açıkladı!

Hac kura tarihi belli oldu mu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Hac kura tarihi belli oldu mu? 2022 Hac fiyatı ne kadar? 2022 yılı için yeni bir kura çekilecek mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HAC VE UMRE TARİHLERİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı hac ve umre ibadetine ilişkin alınan kararları yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Toplantısında, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı.

2022 HAC FİYATI NE KADAR?

Bu yılın hac ücretleri henüz Diyanet İşleri tarafından duyurulmadıç

En son 2020 senesinin hac fiyatlarına bakacak olursak;

Oda Tercihli Tip 2 kişilik odada kişi başı ücret: 20.700 Riyal

Oda Tercihli Tip 3 kişilik odada kişi başı ücret: 18.400 Riyal

Oda Tercihli Tip 4 kişilik odada kişi başı ücret: 16.400 Riyal

2022 YILI İÇİN YENİ BİR KURA ÇEKİLECEK Mİ?

Yapılan açıklamada bu sene için yeni bir kura çekimi yapılmayacağı ifade edildi.

Hac yolcularının belirlenmesinde işlemlerin 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda alınan diğer kararlar hakkında ise şu ifadelere yer verildi:

"Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi, umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır. 2022 yılı haccına ilişkin olarak; 2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi, kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının, 25 Nisan- 4 Mayıs arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması, 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi, 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların, talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır."

HAC KONUSUNDA ALINAN KARARLAR

Bu yıl hacca gidecekler, Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenecek.

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri 25 Nisan-4 Mayıs arasında alınacak.

65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.

Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular, talep etmeleri halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecek, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise hakları, geçen sene alınan karar çerçevesinde 2023'e ertelenecek.

Açıklamada, kurulun hac ve umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususların da kararlaştırıldığı bildirildi.

