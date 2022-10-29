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Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Bircan Kütahya’da

29.10.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ve beraberindeki heyet Kütahya’da bir dizi ziyarette bulundu. Genel Müdür Remzi Bircan, ilk olarak Kütahya Valiliğini ziyaret etti.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Bircan Kütahya’da

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ve beraberindeki heyet Kütahya’da bir dizi ziyarette bulundu.

Genel Müdür Remzi Bircan, ilk olarak Kütahya Valiliğini ziyaret etti. Vali Ali Çelik, başkanlıkça yurt içinde halka verilen hizmetlerden, yurtdışında ise vatandaşların hac ve umre ibadetlerini, sağlık ve güvenlik içerisinde gerçekleştirmeleri için yaptıkları çalışmalardan dolayı Genel Müdür Remzi Bircan’a teşekkür etti.

Genel Müdür Remzi Bircan, Vali Ali Çelik teşekkür ederek, hac-umre ibadetlerinin tüm yönleri ile ele alındığı kitap seti hediye etti.

Ziyarette, Umre ve Kudüs Hizmetleri Daire Başkanı Muhammed Zeyd Özel, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, DİB Evliya Çelebi İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek de hazır bulundu.


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