Haciz sırasında avukatın yanağını ısıran kişiye hapis cezası

Olay, 27 Temmuz 2018 tarihinde Orhaneli’nin Göynükbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Barosu üyesi Av. Cüneyt Bülent Şeker, müvekkilinin koyun sattığı Sekmen ailesinin 80 koyununu haczetmek üzere gittiklerinde kendilerine karşı konuldu. Sanık Ömer Konuk, Avukat Şeker’in yanağını ısırırken, annesi Sevim Konuk da elinde bıçakla haczi önlemeye çalıştı. Bu esnada, İcra Memuru Sekmen ağır hakaretlere maruz kaldı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Dava, Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanık Ömer Konuk’a, kamu görevlisine hakaret ve mala zarar verme suçlarından beraatine karar verirken, yargı görevi yapan kişilere yönelik “görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Ömer Konuk’a, Av. Cüneyt Bülent Şeker’e yönelik kasten yaralama suçundan da 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, Şeker’in yüzünde iz kaldığı için cezayı bir kat artırarak 2 yıl hapse çevirerek toplamda 2 yıl 6 ay ceza verdi.

Sanıklardan anne Sevim Konuk ise Av. Cüneyt Bülent Şeker ve İcra Memuru Mustafa Sekmen’e yönelik “yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme suçunu bıçakla işlediği için önce 3 yıl 9 ay hapsine hükmedildi. Ceza indirimi sonucu anne Konuk, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.