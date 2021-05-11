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Haciz sırasında avukatın yanağını ısıran kişiye hapis cezası

11.05.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde haciz işlemi sırasında Av. Cüneyt Bülent Şeker’i yanağından ısıran ve İcra Memuru Mustafa Sekmen’e de hakaret eden saldırgan Ömer Konuk Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haciz sırasında avukatın yanağını ısıran kişiye hapis cezası

Olay, 27 Temmuz 2018 tarihinde Orhaneli’nin Göynükbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Barosu üyesi Av. Cüneyt Bülent Şeker, müvekkilinin koyun sattığı Sekmen ailesinin 80 koyununu haczetmek üzere gittiklerinde kendilerine karşı konuldu. Sanık Ömer Konuk, Avukat Şeker’in yanağını ısırırken, annesi Sevim Konuk da elinde bıçakla haczi önlemeye çalıştı. Bu esnada, İcra Memuru Sekmen ağır hakaretlere maruz kaldı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Dava, Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanık Ömer Konuk’a, kamu görevlisine hakaret ve mala zarar verme suçlarından beraatine karar verirken, yargı görevi yapan kişilere yönelik “görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Ömer Konuk’a, Av. Cüneyt Bülent Şeker’e yönelik kasten yaralama suçundan da 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, Şeker’in yüzünde iz kaldığı için cezayı bir kat artırarak 2 yıl hapse çevirerek toplamda 2 yıl 6 ay ceza verdi.

Sanıklardan anne Sevim Konuk ise Av. Cüneyt Bülent Şeker ve İcra Memuru Mustafa Sekmen’e yönelik “yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme suçunu bıçakla işlediği için önce 3 yıl 9 ay hapsine hükmedildi. Ceza indirimi sonucu anne Konuk, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AVUKAT, CEZANIN ALT SINIRDAN VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Mahkemenin sanıklara verdiği cezayı az bulan Av. Cüneyt Bülent Şeker, davayı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Şeker dilekçesinde, sanık Ömer Konuk’un kamu görevlisine hakaret suçunun sabit olduğunu, bu konuda verilen beraat kararı ile mala zarar verme suçundan verilen beraat kararının da hatalı olduğunu, iki kararın da kaldırılarak sanığın bu iki suçtan da cezalandırılmasını istedi. Şeker ayrıca, olay sırasında ceketinin yırtıldığını, ancak bunun jandarma tarafından delil olarak teslim alınmadığını ifade etti.

Avukat Şeker ayrıca, hüküm kurulurken kendisinin “yargı görevi gören kişi” olarak değerlendirilmediğini ve cezanın alt sınırdan verildiğini söyleyerek, “TCK 87/1-c’ye göre kasten yaralama fiili mağdurun yüzünde sabit ize neden olmuşsa belirlenen ceza 5 yıldan az olamaz. Bu nedenle mahkemece verilen ceza yasaya aykırı olup kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca, Bursa 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki talimat duruşmasında, ifademi esas mahkemesinde vereceğimi beyan etmeme rağmen mahkemece tarafıma tebligat yapılmayarak, beyanım alınmadan karar verilmesi de usul ve yasaya aykırıdır” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Bursa
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