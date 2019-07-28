Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Azat Gürbüz idaresindeki 16 F 7151 plakalı hafif ticari araç ile Ertan Subaşı idaresindeki 16 KPA 70 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki bir sitenin giriş kısmına devrildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Azat Gürbüz ve araçta bulunan Ömer Doğan (16), Batur Sungurtekin (16) ve Yunus Çelik (15) ile otomobilin sürücüsü Ertan Subaşı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

