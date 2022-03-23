Hafifliği ve kusursuzluğu ile dikkat çeken Razer Deathadder Essential incelemesi

Oyuncu mouse modelleri, oyun sırasında keskin ve atik hamleler yapılmasına imkân tanıyor. Böylece hızlı tepkiler verebilen birçok oyuncu, başarıya en keyifli yoldan ulaşıyor. En kaliteli oyuncu mouse modelleri söz konusu olduğunda Razer Deathadder Essential öne çıkıyor ve birçok kişi "Razer Deathadder Essential alınır mı?" sorusunu soruyor. Kaliteli oyuncu ekipmanlarıyla öne çıkan Razer markası, Deathadder Essential Gaming Mouse modelinde son derece işlevsel özellikler sunuyor. Üstelik bu ürün, uygun fiyatı sayesinde birçok alternatif modelle rekabete girebiliyor. Peki, Razer Deathadder Essential'in özelliklerini incelemeye ne dersiniz?

Razer Deathadder Essential Gaming Mouse

Razer Deathadder Essential Gaming Mouse'un teknik özellikleri

Gamer'ların oyun deneyimini daha kaliteli bir hâle dönüştürmek için üretilen Razer Deathadder Essential, son derece hızlı ve işlevsel bir mouse deneyimi sunuyor. 6400 DPI değerindeki optik sensörü sayesinde üst düzey bir kontrol hissi sağlıyor, böylece oyun sırasında keskin ve hassas hamleler yapmayı seven oyunculara göz kırpıyor. Razer Deathadder Essential oyuncu mouse modeli 5 adet programlanabilir tuş özelliğiyle çok fonksiyonlu bir kullanım sunuyor. Mouse tuşlarının 10 milyon tıklamaya kadar dayanıklı olması, oyuncuların ürünü güven içerisinde kullanmalarını sağlıyor. Ayrıca üründe kullanılan tuş anahtarlarının mekanik yapıda olması, tok bir tıklama hissi veriyor ve tepki hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ürünün önemli özelliklerinden biri de örgü kablosu olarak karşımıza çıkıyor. Örgü kablo sayesinde aşınma, sökülme ve kopmalara karşı daha dirençli bir yapı ortaya koyuyor. Kablo uzunluğunun 2,1 metre olması daha etkin bir kullanım imkânı yaratıyor. Razer markasının kalitesini konuşturduğu Deathadder Essential modeli, dayanıklı malzemelerden üretildiği için uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. 12,7 x 7,26 x 4,29 cm boyutlarındaki ürün hem birçok el yapısına kolayca uyum sağlıyor hem kompakt bir görünüm sunuyor. Ayrıca 96 g ağırlığı sayesinde uzun saatler boyunca yorulmadan oyun oynanmasına olanak tanıyor. Aynı şekilde ürünün el ergonomisine destek sunacak şekilde tasarlanması da konforlu bir kullanım sunuyor.

Razer Deathadder Essential Gaming Mouse'un avantaj ve dezavantajları

Razer Deathadder Essential boyut olarak orta ebattaki ellere tam oturarak birçok kişiye avantaj sağlıyor ancak elleri küçük veya çok büyük olanlar için dezavantaj oluşturuyor.

Ürünün RGB aydınlatmaya sahip olması tasarım yönünden avantaj sunuyor ancak RGB aydınlatmanın sadece yeşil renkli olması farklı renklerden hoşlanan kullanıcılar için dezavantaja yol açıyor.

Razer Deathadder Essential ergonomik tasarımı sayesinde kullanıcılarına büyük bir avantaj sunuyor ancak ürünün sağ el ergonomisi gözetilerek tasarlanması sol eliyle mouse kullananlar için büyük bir dezavantaj oluşturuyor.

6400 DPI hız değeri oyun oynamayı seven birçok kişiye önemli bir avantaj kazandırıyor. Ürünün bu konudaki dezavantajı ise daha düşük DPI ayarlarına geçiş için herhangi bir tuş bulundurmaması olarak karşımıza çıkıyor.

Razer Deathadder Essential, siyah ve beyaz olarak 2 farklı renk seçeneği sunuyor. Bu sayede kullanıcılar kendi tarzlarına uygun mouse rengini seçme avantajı kazanıyor.

Ürünün beyaz versiyonu son derece şık görünümüyle estetik bir avantaj katıyor ancak beyaz renkli Razer Deathadder Essential'in çabuk kirlenmesi de dezavantaj yaratıyor.

Razer Deathadder Essential Gaming Mouse'u kullananların yorumları

Razer Deathadder Essential yorumlarında ürünün ergonomik yapısına sıklıkla değiniliyor. Birçok kullanıcı ürünü son derece konforlu bir şekilde kavradıklarını ve uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık yaşamadıklarını dile getiriyor. Ayrıca ürünün mat yüzeyi sayesinde uzun süreli kullanımlarda terleme sorunu oluşturmaması önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Razer Deathadder Essential mouse modelinin oyun konusunda sunmuş olduğu hız ve pratiklik kullanıcıların beğenisini kazanıyor ancak "Oyun dışı kullanımlar için de Deathadder alınır mı?" sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Birçok kullanıcı Razer Deathadder Essential mouse modelini üst düzey malzeme kalitesi, kompakt tasarımı ve şık görünümü sebebiyle oyun dışı kullanımlar için de tercih ettiğini belirtiyor. Ürünün plastik kablo yerine dayanıklı örgü kabloyla üretilmiş olması da kullanıcıları memnun ediyor. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu RGB aydınlatmanın sadece yeşil renkten ibaret olduğunu fark ettiğinde ise hayal kırıklığı yaşıyor. Ayrıca bazı kullanıcılar 6400 DPI hız değerini çok yüksek bulduğunu ve üründe hız azaltma tuşu yer almadığı için memnun olmadıklarını belirtiyor. Beyaz renkli Razer Deathadder Essential kullanıcıları ise ürünün büyük bir titizlikle kullanılması konusunda tavsiyede bulunuyor. Aksi hâlde beyaz yüzey kolayca kir ve leke tutabiliyor ancak siyah renkli modelde böyle bir sorun yaşanmıyor.

Razer Deathadder Essential Gaming Mouse'a alternatif ürünler

1. Logitech G G300S

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

En iyi oyuncu mouse modellerinden biri olan Logitech G G300S hem sağ hem sol el kullanımı için ergonomik bir tasarım sunuyor. Bu sayede Razer Deathadder Essential incelemesinde belirtilen özellikleri beğenen ancak ürünü sol el kullanımını desteklemediği için almak istemeyen kişilere harika bir alternatif oluyor. Alt tarafında düşük sürtünme sağlayan ayaklar bulunan model, kullanıcıların iyileştirilmiş bir mouse deneyimi yaşamasını sağlıyor.

2. BLOODY V9MA Gamer Mouse

En şık tasarıma sahip oyuncu mouse çeşitleri arasında öne çıkan BLOODY V9MA Gamer Mouse, oyuncu dostu birçok özelliği sayesinde adından söz ettirmeyi başarıyor. Sade tasarımını kırmızı aydınlatmalarla tamamlayarak estetik bir görünüm sunuyor. Ekstra ateş butonu ve 3 farklı atış modu özellikleriyle oyuncuların hızlı atışlar yapmasını sağlıyor. Mouse, tuşa basıldığı anda hızlı bir şekilde tepki veriyor.

3. Omen by HP Photon

Razer Deathadder incelemesinde yer alan özellikleri beğenen ancak ürünün kablolu olmasından dolayı yakınanlar için Omen by HP Photon harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. En iyi kablosuz mouse modelleri arasında yer alan Omen by HP Photon, 16.000 DPI hız seçeneği ve 11 programlanabilir tuşu ile üst düzey bir mouse kullanımı sunuyor. Ayrıca RGB aydınlatması da ürüne hoş bir detay katıyor.

4. SteelSeries Rival 3

Uzun ömürlü ve kaliteli oyuncu mouse tavsiyesi isteyen kullanıcılar için SteelSeries Rival 3 modeli öne çıkıyor. Sade tasarımı ve RGB aydınlatmasıyla dikkatleri üzerinde toplayan model, hafif ve ergonomik yapısı sayesinde rahat bir kullanım sunuyor. Sağ el ergonomisi gözetilerek tasarlanan ürün, oyuncuların başarıya ulaşmak için keskin hamleler yapmalarına imkân tanıyor.

5. Rampage Smx-r21

En kullanışlı ve şık oyuncu mouse modellerinden biri olan Rampage Smx-r21, kompakt tasarım ve mat yüzey sunuyor. RGB kenar ve tekerlek aydınlatmaları sayesinde hoş bir ambiyans yaratıyor. Ergonomik tasarımı ve sağ tarafta yer alan yan tuşları ile oyunculara pratiklik sağlıyor. 7.200 DPI değerindeki hızı sayesinde de etkin bir kullanım sunuyor.

6. ASUS ROG Gladius II

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Dayanıklı malzemelerden üretilen ve uzun ömürlü kullanım sunan bir oyuncu mouse modeliyle tanışmak istiyorsanız ASUS ROG Gladius II karşınızda! Sağ el kullanımına uygun olarak tasarlanan model, kullanıcıların hızlı ve etkili bir mouse deneyimi yaşamalarını sağlıyor. İnce kıvrımlı yapısı sayesinde farklı tutuş tiplerine uygun bir ergonomik bir yapı sunuyor. Böylece oyun keyfini kat kat artırıyor!