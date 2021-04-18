Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte hafta içi sokağa çıkma saatleri

12 Nisan Pazartesi günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı ile paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 13 Nisan günü gerçekleşen Kabine Toplantısında bu kararları değerlendirerek iki haftalık bir kısmi kapanma sürecini uygun gördü. Sokağa çıkma saatlerinde de değişiklik yapılmasının ardından vatandaşlar yeni kararlardaki sokağa çıkma saatlerini araştırmaya başladı. İşte hafta içi sokağa çıkma saatleri…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.