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Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte hafta içi sokağa çıkma saatleri

18.04.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan Salı günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında vaka sayılarının giderek artması ile beraber yeni yasaklar da açıklandı. Sokağa çıkma saatlerinde de kısıtlamaya gidildiği açıklanan Kabine toplantısında, bu yasakların şimdilik Ramazan’ın ilk iki haftasında geçerli olacağı açıklandı. Vatandaşlar ise sokağa çıkma saatlerindeki değişikliği araştırmaya başladı.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte hafta içi sokağa çıkma saatleri

12 Nisan Pazartesi günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı ile paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 13 Nisan günü gerçekleşen Kabine Toplantısında bu kararları değerlendirerek iki haftalık bir kısmi kapanma sürecini uygun gördü. Sokağa çıkma saatlerinde de değişiklik yapılmasının ardından vatandaşlar yeni kararlardaki sokağa çıkma saatlerini araştırmaya başladı. İşte hafta içi sokağa çıkma saatleri…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

sokağa çıkma yasağı

AÇIK OLACAK İŞLETMELER VE MUAF OLACAK KİŞİLER

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

Öte yandan yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.


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