Kabine toplantısı öncesi flaş iddia: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bir güne mi iniyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının bir güne ineceği öne sürülüyor. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının saatinin de değiştirilebileceği söyleniyor. Öte yandan, kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumu da masaya yatırılacak.
Sabah’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde sokağa çıkma kısıtlamaları ele alınacak. 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde uygulanan kademeli normalleşme döneminin ardından daha geniş bir normalleşme dönemine girilecek. Alınacak kararların içinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin masaya yatırılması bekleniyor.
Kabine toplantısında, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, lokanta, restoran ve kafelerin ise masa sınırlaması ile açılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımının da kabine toplantısında görüşüleceği belirtiliyor.
Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kısa bir süre daha sürmesi planlanlanırken hafta içi için de ya tamamen kaldırılması ya da ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesinin gündemde olduğu iddia edildi.
Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) üçüncü dalga kontrol altında tutuldu. Son 6 ayın en düşük rakamlarına inildi. "Ayda 30 milyon aşılama"yla toplumsal bağışıklık hedefleniyor. Yaz sonuna doğru rahatlamanın yaşanması bekleniyor.
Öte yandan konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranların alınacağı, maske zorunluluğunun da esnetileceği öne sürülüyor.
Maske zorunluluğundaki esnemeyle alakalı henüz bir yol haritasının belirlenmediği söyleniyor. Kabinede görüşüleceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı kararlarla alakalı ikinci kademe normalleşme yakın zaman içinde belli olacak.
Kademeli normalleşme döneminde; hafta içinde 21.00-5.00 saatlerinde, hafta sonları da Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı.
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi-Pazar günlerinde market, bakkal, kasap, manav, tatlıcı ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterirken, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla; ikametlerine en yakın market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebildi.
Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde; şehirler arası seyahat kısıtlaması da uygulandı.