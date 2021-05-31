Kabine toplantısı öncesi flaş iddia: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bir güne mi iniyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının bir güne ineceği öne sürülüyor. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının saatinin de değiştirilebileceği söyleniyor. Öte yandan, kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumu da masaya yatırılacak.

KABİNEDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI

Sabah’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde sokağa çıkma kısıtlamaları ele alınacak. 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde uygulanan kademeli normalleşme döneminin ardından daha geniş bir normalleşme dönemine girilecek. Alınacak kararların içinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin masaya yatırılması bekleniyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİR GÜNE Mİ İNİYOR?

Kabine toplantısında, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, lokanta, restoran ve kafelerin ise masa sınırlaması ile açılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımının da kabine toplantısında görüşüleceği belirtiliyor.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK MU?

Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kısa bir süre daha sürmesi planlanlanırken hafta içi için de ya tamamen kaldırılması ya da ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesinin gündemde olduğu iddia edildi.