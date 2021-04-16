HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti

16.04.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan Kabine Toplantısından sonra koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni kararlar açıklandı. Günlük 60 bin olarak açıklanan vaka sayıları, yeni önlemler alınmasını gerekli kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının kalktığı illerde tekrar geri geldiğini ve sokağa çıkma saatlerinin değiştiğini açıkladı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma saatleri ne oldu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti

13 Nisan Salı günü yapılan son kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için Ramazan ayının ilk iki haftası geçerli olacak yeni yasaklar açıklandı. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı illerde, yasaklar tekrar geri geldi. Vatandaşlar ise yeni karardan sonra sokağa çıkma yasaklarındaki değişiklikleri araştırmaya başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

sokağa çıkma yasağı6

AÇIK OLACAK İŞLETMELER VE MUAF OLACAK KİŞİLER

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler,daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.Öte yandan yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

sokağa çıkma yasağı4

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

sokağa çıkma yasağı9

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Bankaların çalışma saatleri değiştiBankaların çalışma saatleri değişti
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Gizlice yemek yerken yakalandı! Şok ceza

Gizlice yemek yerken yakalandı! Şok ceza

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.