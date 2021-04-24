Hafta sonu ve hafta içi şehirlerarası seyahat yasağı var mı? e-Devlet seyahat izni sayfası

Şehirlerarası seyahatler, ancak Alo 199 ve e-Devlet seyahat izni sayfası üzerinden alınacak izin belgesi ile yapılacak. Türkiye’de uygulanan kısmi kapanma döneminde vaka sayılarını en aza indirmek amacıyla alınan karar doğrultusunda şehirlerarası seyahatlere kısıtlama getirildi. ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? Herhangi bir zorunlu hali olmayan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (otobüs, uçak, gemi, tren vb.) kullanılmak üzere mümkün olacaktır. İşi ile alakalı illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini rezervasyon kodu, bilet vb. ile ibraz eden vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. SEYAHAT YASAĞI KAFALARI KARIŞTIRDI İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede paylaşılan hükümler arasında bulunan “sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde” ibaresi değişik il ve ilçelerde farklı şekillerde yorumlandı. Kimi mülki amirler “kısıtlama 14 günü kapsıyor” değerlendirmesinde bulunarak özel araçlarla yapılacak seyahatlerin hepsi için izin alınması gerektiğini vurguladı. Bir çok il ve ilçedeki yetkililer de “hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günleri kapsıyor” yorumunda bulunarak, özel araçlarla yapılacak seyahatler için kısıtlamanın hafta içi 19.00-05.00 saatlerinde Cumartesi ve Pazar günlerinde uygulanacağını belirtti.

ALO 199 KİLİTLENDİ Çeşitli sebeplerle başka kentlerde yer alan ya da seyahat planı olan vatandaşlar, uygulamanın doğru şeklini öğrenmek ve izin belgesi almak için İçişleri Bakanlığı'na ait E-Başvuru ve ALO 199 sistemlerine yöneldi. Yoğunluk sebebiyle kilitlenen Alo 199’u arayanlar dakikalarca cevap bekledi. GENELGE NE DİYOR? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta içi ve hafta sonlarında zorunlu haller haricinde vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Özel araç ile şehirler arası seyahatler, hafta içi 05.00-19.00 saatlerinde serbest olacak. KİMLER MUAF TUTULACAK? Herhangi bir zorunlu hali olmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar; Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi), Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Ceza infaz kurumlarından salıverilen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.