HABER

Hafter güçlerinden Mitiga Havaalanı'na saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 05:20 | Son Güncelleme

Hafter güçlerinden Mitiga Havaalanı'na saldırı

TRABLUS (AA) - Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçaklar başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na saldırı düzenledi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerine ait uçakların Mitiga Havaalanı'na 4 saldırı düzenlediğini söyledi.

Meci, saldırı nedeniyle havaalanında meydana gelen maddi hasara ilişkin bilgi vermedi.

Libya merkezli February Televizyonu ise daha önceki haberinde Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir insansız hava aracının (İHA) dün sabah saatlerinde Mitiga Havaalanı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Trablus yönetimi, BAE'yi Hafter güçlerini desteklemekle suçluyor.

PARTNERAslı Enver'den manidar paylaşımAslı Enver'den manidar paylaşım
İzmir ’de feci kaza: 1 ölüİzmir ’de feci kaza: 1 ölü
İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyorİstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Mitiga

En Çok Okunan Haberler

İşte bir dönemin efsanesi Huysuz Virjin'in son hali

İşte bir dönemin efsanesi Huysuz Virjin'in son hali

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

İki ilde korkutan deprem!

İki ilde korkutan deprem!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Acı haber geldi

Beşiktaş'ta korkunç olay! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan 252 kaçak göçmeni Türkiye'ye zorla gönderdi iddiası

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

2 aylık eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ ve Muğla'da korkutan deprem

İki ilde korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.