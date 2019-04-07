HABER

Hafter'e bağlı güçlerden savaş uçağı itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 23:34 | Son Güncelleme

Darbeci General Halife Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını itiraf etti

BİNGAZİ (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce (TM) desteklenen Halife Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını açıkladı.

Sözcü Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a düzenledikleri saldırıda hava kuvvetlerini kullandığını, havalimanı çevresinin bu şekilde vurulduğunu söyledi.

Gelecek saatlerde sürpriz bir plan uygulayacaklarını belirten Mismari, Trablus'ta bugün yaşanan çatışmalarda Hafter'e bağlı güçlerde can kaybı veya yaralanma olduğu yönündeki bilgileri yalanladı.

Mismari, "başkente yönelik saldırı kararının alınmasında Suudi Arabistan'ın rolü olduğu" yönünde basında yer alan iddiaların da doğru olmadığını kaydetti.

Hafter'in 27 Mart'ta Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşmesinden kısa bir süre sonra Trablus'a saldırması dikkati çekmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH'nin "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" operasyonunu başlattığını bildirmişti.

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Esenyrut'ta fabrika bahçesindeki konteynerde yangınEsenyrut'ta fabrika bahçesindeki konteynerde yangın
Çok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdiÇok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdi

Çok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

HDP Şırnak’ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz tutuklandı

HDP'li başkan tutuklandı!

Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.