Hafter’in Trablus saldırısı okulların neşesini söndürdü

ENES CANLI - Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter’in başkente yönelik saldırısında ayrım gözetmeksizin yaptığı bombalama, öğrencileri eğitimden, okul bahçelerini de çocuk seslerinden mahrum bıraktı.

Libya’nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter’in başkenti ele geçirmek için 4 Nisan’da başlattığı ve on aydır devam eden saldırı, Libyalılar için her geçen gün hayatı daha da zorlaştırıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunca (UNICEF) yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle 115 binden fazla çocuğun eğitimden mahrum kaldığını bildirdi.

Başkent Trablus ve civarında artan şiddet olaylarının çocukların eğitimi üzerinde yıkıcı etkisi bulunduğunu vurgulayan UNICEF, Ayn Zara, Ebu Selim ve Suk el-Cuma bölgelerindeki çatışmalarda 5 okulun yıkıldığı, 210 okulun kapandığı ve 115 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum kaldığı kaydedildi.

UNICEF, Trablus'taki okulların, çocukların öğrenerek büyüyecekleri güvenli yerler yerine korku dolu mekanlar haline geldiğine işaret etti.