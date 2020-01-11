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  4. Hafter’in Trablus saldırısı okulların neşesini söndürdü

Hafter’in Trablus saldırısı okulların neşesini söndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Hafter milislerinin başkent Trablus’a yönelik düzenlediği saldırıda bombalanan okullar, sessizlik içinde savaşın sonlanmasını bekliyor - UNICEF’in açıkladığı rakamlara göre, Trablus çevresindeki çatışmalar sonucu 115 bin çocuk eğitimden mahrum - Hafter’İn başkentteki mahallelere yönelik saldırıları eğitimcileri korkutuyor - Şürfet el-Mellaha Okulu Müdürü İzzeddin Cuma Zayid: - “Trablus’a hücum eden güçlerin Mitiga Havalimanı ve çevresine rastgele bomba yağdırdığı sırada 5 Ocak tarihinde okulumuza üç top mermisi isabet etti”

ENES CANLI - Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter’in başkente yönelik saldırısında ayrım gözetmeksizin yaptığı bombalama, öğrencileri eğitimden, okul bahçelerini de çocuk seslerinden mahrum bıraktı.

Libya’nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter’in başkenti ele geçirmek için 4 Nisan’da başlattığı ve on aydır devam eden saldırı, Libyalılar için her geçen gün hayatı daha da zorlaştırıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunca (UNICEF) yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle 115 binden fazla çocuğun eğitimden mahrum kaldığını bildirdi.

Başkent Trablus ve civarında artan şiddet olaylarının çocukların eğitimi üzerinde yıkıcı etkisi bulunduğunu vurgulayan UNICEF, Ayn Zara, Ebu Selim ve Suk el-Cuma bölgelerindeki çatışmalarda 5 okulun yıkıldığı, 210 okulun kapandığı ve 115 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum kaldığı kaydedildi.

UNICEF, Trablus'taki okulların, çocukların öğrenerek büyüyecekleri güvenli yerler yerine korku dolu mekanlar haline geldiğine işaret etti.

AA ekibi, Hafter milislerinin ayrım gözetmeden bombaladığı Mitiga Havalimanı çevresindeki, üç ayrı top mermisinin isabet ettiği Şürfet el-Mellaha mahallesindeki okulu ziyaret etti.

Okul Müdürü İzzeddin Cuma Zayid, limon ve mandalina ağaçlarının yer aldığı bahçeye düşen top mermisinin isabet ettiği yeri ve duvarlarda bıraktığı hasarı gösterdi.

Arapça yazıların yer aldığı bahçede parçalanmış betonların arasından çıkan sivri şarapnel parçalarını toplayan Zayid, burada eğitim gören 7-17 yaş arası yaklaşık 450 öğrencinin o sırada okulda olması halinde bir felaket yaşanacağını anlattı.

Cuma Zayid, yaşananları şöyle anlattı:

“Trablus’a hücum eden güçlerin Mitiga Havalimanı ve çevresine rastgele bomba yağdırdığı 5 Ocak tarihinde okulumuza üç ayrı top mermisi isabet etti. Çok şükür ki bu sırada okulda öğrenciler ve öğretmenler yoktu. Yoksa tam bir facia ve felaket yaşanırdı. Neredeyse okuldaki 300’e yakın pencerenin camlarının tamamı kırıldı. Bu şartlar altında öğrencilere ve öğretmenlere derse devam etmelerine müsaade edemiyoruz. Çünkü koşullar hiç de uygun değil.”

Okul çevresinde meydana gelen bu güçlü patlamalardan bazı kapıların yerinden fırladığını anlatan Zayid, sınıftaki tahtaların köşesine yazılmış 2 Ocak 2020 tarihinin, son ders işlenen gün olduğunu paylaştı.

Zayid, çocuk seslerinden yoksun ve yıkıma uğramış okulun kendisine tesir ettiğine değinerek, “Bu saldırı, okulumuzun böyle zarar görmesi beni çok etkiledi ve yaraladı. İnşallah bu savaş ve düşen bombalar belasının bittiğini görürüz.” diye konuştu.

-“Başkent merkezinde bazı sınıflar 60 kişiye ulaşıyor”

Başkent Trablus’tan sorumlu Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Hafter’in saldırıları sonucunda sivillerin başkentin iç kısımlarına çekilmesiyle kent merkezi çevresindeki okulların büyük baskı altında kaldığını, bazı sınıfların 60 öğrenciye ulaştığını paylaştı.

Şürfet-ül Mellaha bölgesindeki yedi okulda eğitime ara verildiğini aktaran yetkililer bölgede toplamda 5 bin 400 öğrencinin eğitimden yoksun kaldığını aktardı.

Hafter milislerinin Trablus’a yönelik Nisan 2019'da başlayan saldırılarında yaklaşık 150 bin sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Başkente yönelik saldırılarının şiddeti son dönemde daha da artıran Hafter milislerinin yerleşim yerlerine yaptığı rastgele top ve roket saldırıları nedeniyle siviller tehdit altında yaşıyor.

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