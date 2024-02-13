Hain talimat telsizden! 10 gün önce Karayılan ile toplantıdalarmış: Gara'daki katliam öncesi böyle köşeye sıkışmışlar

Kuzey Irak'taki Gara Dağı'nda 13 şehit vermemizin üçüncü yıl dönümünde soruşturmadaki detaylar ortaya çıktı. 5 yıldan uzun süredir mağarada tutulan asker ve polislerin yerinin MİT tarafından tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Teröristler mağarada etraflarının sarıldığını görünce telsiz bağlantısından "Neye mal olursa olsun rehinelerin güvenlik güçlerinin eline sağ geçmemesi, gerekirse hepsinin yan yana kurşuna dizilerek öldürülmesi" şeklindeki talimat geldi. İşte o hain katliamın ayrıntıları...

3 GİRİŞLİ MAĞARADA TUTULUYORLARDI

Farklı tarihlerde yol kesilerek kaçırılan asker ve polislerimizin 2016 yılından 2021 yılına kadar Gara Dağı'ndaki Siyani kampındaki 3 girişli bir mağarada tutuldukları bildirildi. 1’inci kapıdan giriş çıkış yapan teröristlerin 2’inci kapıdan erzak taşıdıkları, 3 numaralı kapıyı hiç kullanmadıkları, rehinelerin şehit edildikleri güne kadar soğuk ve rutubetli mağarada hiçbir şekilde dışarı çıkarılmadıkları kaydedildi.

İNSANLIĞA SIĞMAYAN MUAMELE

Sözcü'nün aktardığı detaylara göre; yere serilen battaniyelerde uyuyan rehinelerin kovalara doldurulan günlük bir öğün doyumluk olmayan yemekle beslendikleri ifade edildi. Tuvalet ihtiyaçlarını da rehin tutuldukları yerde karşıladıkları öğrenildi. Rehinelerin, Alişer kod adlı terörist tarafından yoğun işkencelere maruz kaldığı bildirildi. MİT’in rehinelerin tutulduğu mağaranın yerini ve koordinatlarını belirlemesi üzerine 10 Şubat günü operasyon kararı alındı.

HAİN TALİMAT TELSİZDEN GELDİ

Uçaklar saat 03.00’te önce mağara çevresindeki terörist mevzilerini yoğun biçimde bombaladı. Saat 06.00 gibi helikopter trafiği artınca panikleyen teröristlerin mağara girişlerindeki demir kapıları kilitleyip grup sorumlusu Şoreş kod adlı Kamuran Ataman’a haber verdi. Termal görüşlü silahlarla mağaraya giriş-çıkış yapan teröristler ne olduğunu anlamaya çalışırken alınan görüntü üzerine yerleri tam tespit edilince helikopterler özel kuvvetler personelini yakın noktaya indirdi.

Etraflarının sarıldığını gören teröristler mağarada sıkışınca Gara Dağı genel sorumlusu Cuma Biliki kod adlı Ramazan Abi adlı teröristle telsiz bağlantısı kurdu. Terörist, 'Neye mal olursa olsun rehinelerin güvenlik güçlerinin eline sağ geçmemesi, gerekirse hepsinin yan yana kurşuna dizilerek öldürülmesi' talimatını verdi.

REHİNELERİ KURŞUNA DİZDİLER, KAÇAMAYACAKLARINI ANLAYINCA KENDİ KAFALARINA SIKTILAR

Bu talimat üzerine mağarada jeneratörle çalışan elektrik ve telsiz bağlantısı kopan teröristler mağaranın girişini tutup askerlerin girişini engellemek için yoğun ateş açınca çatışma başladı. Cudi kod adlı Nedim Kılıç, Şoreş kod adlı Kamuran Ataman, Argeş kod adlı Sefkan Kaya ile Bawer kod adlı terörist, askerlerin rehine kurtarma operasyonu olduğunu anlayınca tüm rehineleri bir araya topladıktan sonra tümünü kafa ve vücutlarından tarayarak şehit etti.

Mağarada sıkışan Bawer ile Avareş kod adlı adlı Gökhan Kol adlı iki terörist ise kaçamayacaklarını anlayınca kendi kafalarına ateş ederek intihar etti. Operasyon devam ederken başka bir mağarada gizlenen teröristler bomba yüklü bir Drone ile askerlere saldırmak istedi, ancak fark edilerek düşürüldü. Tüm teröristlerin etkisiz hale getirilmesi üzerine mağaraya girilerek şehit cenazeleri alındıktan sonra mağara patlayıcılarla kullanılamaz hale getirildi.

OTOPSİ RAPORU: BEDEN VE RUH BAKIMINDAN KENDİLERİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDAYDILAR

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmada, otopsi ve ölü muayene raporlarına göre, rehinelerin tamamının ateşli silah yaralanmasına bağlı meydana gelen organ ve doku harabiyeti sonucu öldürüldükleri, rehinelere karşı işlenen suçun beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumdaki kişinin kasten öldürülmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bilgisi yer alıyor.

KARAYILAN İLE 10 GÜN ÖNCE TOPLANTIDALARMIŞ

Aynı operasyonda yakalanan teröristler Doğan Geçgel ile Osman Acer, terörist elebaşları Murat Karayılan ile Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin, Bawer Dersim kod adlı Süleyman Şahin ile Gara sorumlusu Cuma Biliki kod adlı Ramazan Abi’nin operasyondan 10 gün önce rutin dışı bölgeye gelerek kendileriyle toplantı yaptığını ve bu toplantıda askerlerin bölgeye yakın zamanda operasyon yapacağı bilgisini kendilerine verdiğini anlattı. Bu iki terörist de 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

O TERÖRİST MİT'İN "ÖNCELİKLİ" LİSTESİNDE

Gara Dağı'nda 13 rehinenin öldürülmesi emrini bizzat verdiği tespit edilen Cuma Biliki kod adlı Ramazan Abi adlı terörist ise MİT’in öncelikli etkisiz hale getirilmesi gereken teröristler listesine alındı. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





