Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!

Tunceli Pülümür kırsalında 11 Ağustos'ta düzenlenen, aralarında kırmızı listede aranan PKK'nın askeri konsey üyesi, sözdeTunceli sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın da bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.
DELİLLER İNCELEMEYE ALINDI
Geçen yıl düzenlen operasyonda, Tunceli'den Kahramanmaraş'a kadar 400 kilometre takip edilen PKK'nın sözde Tunceli batı karargâh sorumlusu "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu yaralı, MLKP'nin Türkiye silahlı kanat sorumlusu "Alişer Deniz" kod adlı Hüseyin Akçiçek ve "Arteş" kod adlı Oğuz Aksu ölü ele geçirilmişti.
Sabah Gazetesi'nden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; Operasyonda elde edilen yazılı ve dijital delilleri inceleyen istihbarat uzmanları, İbrahim Çoban'ın (44), 11 Ağustos 2017'de sözde Tunceli saha komutanı olarak Tunceli'ye geldiğini belirledi. Gare kampında "Hasan" telsiz kodunu kullanırken, Tunceli'de "Murat" telsiz kodunu kullanmaya başladığı tespit edilen Çoban'ın, Ovacık ve Nazimiye kırsalındaki gruplarla hareket ettiği öğrenildi.
"KENDİMİZİ KORUYAMAZ HALDEYİZ"
Çoban'ın 20 gün önce Kandil'deki PKK elebaşı Murat Karayılan'a gönderdiği, "Havadan ve karadan yoğun operasyon var. Başını çıkartanın işi bitiyor. Eylem koymak değil, kendimizi koruyamaz haldeyiz. Pülümür'e sıkıştım" diye gönderdiği şifreli mesaj çözüldü. 333 günlük takibin ardından, 11 Ağustos'ta İHA ve SİHA'lardan gelen görüntülerde, aralarında Çoban'ın da bulunduğu 10 teröristin Pülümür kırsalı Baraz Deresi'nin Zime Komu bölgesinde olduğu tespit edildi. Operasyonda hakkında 4 milyon lira ödül konulan Çoban ile PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin'in de bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada son bir haftadaki operasyonlarda da 40 PKK'lı öldürüldü.
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