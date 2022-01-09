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Haiti'de şoke eden olay! Çete üyeleri iki gazeteciyi diri diri yaktı

09.01.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayip ülkesi Haiti'de iki gazeteci korkunç bir şekilde infaz edildi. Gazeteciler, ülkenin başkentinde haber yaparken bir çete tarafından vurulup diri diri yakılarak öldürüldü. Üçüncü bir gazetecinin ise kaçmayı başardığı aktarıldı.

Haiti'de şoke eden olay! Çete üyeleri iki gazeteciyi diri diri yaktı

Haiti'de haber yapmak isteyen iki gazeteciye yönelik korkunç bir infaz olayı gerçekleşti.

HAİTİ'DE ÇETE İKİ GAZETECİYİ İNFAZ ETTİ

İngiliz Dailymail'ın haberine göre, Radio Écoute FM muhabiri Amady John Wesley, başkent Port-au-Prince'in bir banliyösü olan Petion-Ville'de Ti Makak çete üyelerinin saldırısı sonucu meslektaşı Wilguens Louissaint ile birlikte hayatını kaybetti.

Kanada merkezli Radio Écoute, çete üyesinin gazetecileri vurup diri diri yaktığını söyledi.

İkili, bir çete savaşının haberini yapmak için bölgeye gitmişti. Ayrıca yanlarında üçüncü bir muhabir daha vardı.

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Polis, üçüncü kişinin ise saldırıdan kaçmayı başardığını aktardı.

KORKUNÇ SALDIRI KINANDI

Radio Écoute FM'den "Bu canice ve barbarca eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Açıklamada, yaşam haklarına yönelik ciddi saldırı ve ülkede mesleklerini özgürce yapan gazetecilere yönelik saldırılar kınandı.

Bir Karayip ülkesi olan Haiti, 2010 yılında on binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan yıkıcı bir depremden bu yana kargaşa içinde.

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Anahtar Kelimeler:
Haiti
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