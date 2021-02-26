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Haiti’de hapishaneden firar: 8 ölü

26.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Haiti’nin başkenti Port Au Prince’deki bir hapishaneden aralarında ülkenin en güçlü çete liderlerinden biri olan Arnel Joseph’in de bulunduğu bazı mahkumlar firar ederken, çıkan olaylarda 1’i cezaevi müdürü olmak üzere toplam 8 kişi öldü.Haiti’nin başkenti Port Au Prince’ta bulunan Croix-des-Bouquets Hapishanesinde dün mahkumların firar ettiği sırada çıkan olaylarda 1’i cezaevi müdürü olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.

Haiti’nin başkenti Port Au Prince’deki bir hapishaneden aralarında ülkenin en güçlü çete liderlerinden biri olan Arnel Joseph’in de bulunduğu bazı mahkumlar firar ederken, çıkan olaylarda 1’i cezaevi müdürü olmak üzere toplam 8 kişi öldü.
Haiti’nin başkenti Port Au Prince’ta bulunan Croix-des-Bouquets Hapishanesinde dün mahkumların firar ettiği sırada çıkan olaylarda 1’i cezaevi müdürü olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Haiti ulusal polisi sözcüsü Gary Desrosier yaptığı açıklamada, "Croix des Bouquets hapishanesinden sorumlu müdür hapishanede öldürüldü" dedi. Görgü tanıkları, bir grup ağır silahlı kişilerin mahkumlar kaçmaya başlamadan önce hapishanedeki gardiyanlara ateş etmeye başladığını söyledi. İsmini vermek istemeyen bir polis memuru ise güvenlik güçlerinin cezaevinde kontrolü yeniden sağladığını ifade ederek tutukluları "silahlı ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.
Kaçanlar arasında Haiti’nin en güçlü çete liderlerinden biri olan Arnel Joseph’in de bulunduğu aktarıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, mahkumların elini kolunu sallayarak kaçtığı görülüyor.
Firar girişimi sırasında çıkan olaylarda sırtından vurulan 37 yaşındaki Jhon Hippolyte, cinayetten hapis yattığını ve herkesin kaçtığını görünce onlara katılmaya karar verdiğini ifade etti.
Öte yandan, Kanada tarafından 2012 yılında inşa edilen Croix-des-Bouquets Sivil Hapishanesi, 2014 yılında 300’den fazla mahkumun kaçtığı firarla gündeme gelmişti. Kaçış sırasında hapishanede 899 kişi bulunuyordu.

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