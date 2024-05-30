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Siber savunma ve güvenliğinin başındaki Bakan Uraloğlu'nun telefonunu kopyalamışlar! "Gerçekten dikkat etmemiz lazım"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
30.05.2024 10:05
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu telefonunun taklit edildiğini açıkladı. Komisyon üyelerinin şaşkına döndüğü olayda Bakan Uraloğlu çok dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Siber güvenlik konusunda almamız gereken birçok önlem var” dedi. Siber savunma ve güvenliğin başındaki isim olan Uraloğlu'nun telefonunun kopyalanması diğer AK Parti'li komisyon üyelerini de tedirgin etti. İşte tüm detaylar!

Siber savunma ve güvenliğinin başındaki Bakan Uraloğlu'nun telefonunu kopyalamışlar! "Gerçekten dikkat etmemiz lazım"

Sözcü TV'den Başak Kaya'nın haberine göre, siber savunma ve güvenliğinin başındaki isim olmasına rağmen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun telefonu kopyalandı. Bakan Uraloğlu ilginç itirafı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda dile getirdi. Komisyonun diğer üyelerinin de olaya son derece şaşırdığı olayda Bakan Uraoğlu kritik uyarılarda da bulundu.

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"BENİM NUMARAMDAN ARANIYORMUŞ GİBİ"

Komisyon'da Bakan Uraloğlu, “Telefonumun taklit edildiği ve benim numaramdan aranıyormuş gibi yapılan bir aramayla karşılaştım. Artık herkesin telefon ve sesinin taklit edilebildiği bir çağda yaşıyoruz. Siber güvenlik konusunda almamız gereken birçok önlem var” dedi.

"SİZE YAPILIYORSA BİZE NELER YAPILMAZ"

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti'li Hüseyin Yayman ise, Bakan Uraloğlu’na “Kimi aramışlar, bu önemli bir konu. Size yapılıyorsa bize neler yapılmaz” diyerek karşılık verdi.

"GERÇEKTEN DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"

Bakan Uraloğlu da “Telefonla veya bir mesajla veya e-maille neler paylaşmamız gerektiğine gerçekten dikkat etmemiz lazım. Milyonlarca, hatta milyarlarca dolar vererek yaptığınız yatırım bir tane, basit bir bilgisayarla devre dışı bırakılabiliyor. Benim adıma arama memleket adına zararlı bir girişim değildi ama ilgilisini bulduk, gerekli yaptırımları uyguladık” yanıtını verdi.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN ELEŞTİRİ

İYİ Partili Selcan Hamşıoğlu ise “Düşünün, bütün haberleşme alanının başındasınız, BTK’nin, siber savunma faaliyetlerinin, iletişim altyapısının başındasınız ama sizin bile bir korsan program üzerinden cep telefonunuz kopyalanıyor” diyerek iktidarı eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Abdulkadir Uraloğlu
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