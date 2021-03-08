Hakan Atilla kimdir?: Borsa İstanbul Genel Müdürü istifa etti

Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla istifa etti. BİST, istifanın kabul edildiğini duyurdu.

BİST'ten yapılan yazılı açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir." denildi.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Hakan Atilla kimdir?

Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Atilla, lisans eğitiminin ardından 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra ise Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde bir süre uzman sıfatıyla görev aldı.