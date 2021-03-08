HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakan Atilla kimdir?: Borsa İstanbul Genel Müdürü istifa etti

Hakan Atilla kimdir?: Borsa İstanbul Genel Müdürü istifa etti

08.03.2021 12:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hakan Atilla kimdir?: Borsa İstanbul Genel Müdürü istifa etti

Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla istifa etti. BİST, istifanın kabul edildiğini duyurdu. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla istifa etti. BİST, istifanın kabul edildiğini duyurdu.

BİST'ten yapılan yazılı açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir." denildi.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Hakan Atilla kimdir?

Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Atilla, lisans eğitiminin ardından 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra ise Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde bir süre uzman sıfatıyla görev aldı.

Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yılları arasında ise Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev aldı. ABD'de tutuklanana kadar Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıydı.

Hakan Atilla, Mart 2017'de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD'de havaalanında gözaltına alındı ve yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atilla, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019'da tahliye edildi.

Göçmen bürosundaki sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atilla, 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye geldi, 21 Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.

Atama kararını, Atilla Türkiye'ye döndüğünde kendisini havalimanında karşılayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak da 8 Kasım 2020'de görevinden istifa etmişti.

Hakan Atilla kimdir?: Borsa İstanbul Genel Müdürü istifa etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
Müyesser Yıldız ve Zeki Dükel'e hapis cezasıMüyesser Yıldız ve Zeki Dükel'e hapis cezası
En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalarEn iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar

En Çok Okunan Haberler

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

İmamoğlu'ndan, İYİ Partililerin tepkisini çeken 'Kadınlar Günü' paylaşımıyla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

Edirne’de flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Erkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyor

Erkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyor

Son Dakika: AFAD duyurdu! Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Çorum'da korkutan deprem!

Son Dakika: Gazeteciler Müyesser Yıldız ve Zeki Dükel'e hapis cezası

Müyesser Yıldız ve Zeki Dükel'e hapis cezası

Son Dakika: Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.