HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Hakan Bayrakcı'dan son seçim anketi... 'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala son oy oranlarını paylaştı! SONAR anketinde çarpıcı sonuçlar

Hakan Bayrakcı'dan son seçim anketi... 'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala son oy oranlarını paylaştı! SONAR anketinde çarpıcı sonuçlar

04.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 10 gün kala son seçim anketi açıklandı. Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakcı, SONAR'ın yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. İki partide yoğunlaşmanın olduğunu söyleyen Bayrakcı, "Ben bu rakamlara kefilim" derken, seçimin ikinci tura kalacağını iddia etti. Bayrakcı, hangi adayın önde önde olduğunu hangi adayın ise oy kaybettiğini söyledi. Öte yandan anket sonuçlarında Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın neredeyse aynı oy oranına sahip olması gündem oldu. İşte tüm detaylar...

Hakan Bayrakcı'dan son seçim anketi... 'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala son oy oranlarını paylaştı! SONAR anketinde çarpıcı sonuçlar

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 10 gün gibi kısa bir süre kalırken, anket şirketleri de son seçim anketlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakcı, seçimlerle ilgili son anketi CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında paylaştı. "14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için kime oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği anket, 41 ilde 4 bin 197 kişiyle yapıldı. Anket sonuçlarını işaret ederek "Ben bu rakamlara kefilim. Aksini söyleyen herkesle de hesaplaşmaya hazırım." diyen Bayrakcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının muhalefet açısından seçimi zora soktuğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan'ın oyunu yükselttiğini belirten Bayrakcı, Muharrem İnce'nin oy oranıyla ilgili ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hakan Bayrakçı yaptığı son anketin sonuçlarını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"2 PARTİDE YOĞUNLAŞMA VAR"

''2 partide biraz yoğunlaşma oldu. AK Parti ve CHP'ye bir yöneliş oldu. AK Parti 40'ın ya altı ya da üstü civarına geldi. CHP de 30'un biraz üstüne altına geldi. MHP dendiği kadar az oy almayacak. Yeniden Refah'ın da 2'ye kadar katkısı var. DSP'de bazıları çok eleştirdi ama 400-500 bine yakın oy ki bu da yüzde 1'e tekabül eder. Cumhur İttifakı ile ilgili 'barıştırdı' diyebilirim.

"ANKARA 1. BÖLGEDE ADAYLAR NEDENİYLE SIKINTI ÇEKECEKLER"

Millet İttifakı'nda durum CHP'de oy artışı var adayın Kılıçdaroğlu olmasından dolayı. DEVA'nın 1 puan, Gelecek'in daha az bir katkısı var Saadet ile birlikte 3 puan bir katkı oluyor. Ankara 1. bölgede adaylar nedeniyle sıkıntı çekecek ama Erzincan'da Sarıgül sebebiyle vekil çıkaracaklar. İYİ Parti iyi bir çıkıştaydı ve duraksamaya geçti. Kendi ölçülerinde gücünü koruyor.

fdgdfh

"MUHARREM İNCE 8-9'DAN AŞAĞI OLMAZDI"

SONAR'ın tespiti bu. Sinan Oğan yükseldi. Eğer seçmende 2'li polarizasyon olmasaydı Muharrem İnce 8-9'dan aşağı olmazdı. Bizim rakamlarımız 1, 1,5 olarak aşağı ve yukarı da oynayabilir. Ben bu rakamlara kefilim. Aksini söyleyen herkesle de hesaplaşmaya hazırım. İstatistikte bir kural vardır. Az rakamlar daha az, çok rakamlar daha çok çıkar. Dün bile anketi yapıldı bunun. 42 ilde yapıldı.

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Asgari ücret zammı için en düşük oran netleşti!

Asgari ücret zammı için en düşük oran netleşti!

 SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

Sırbistan'da dehşet! 7. sınıf öğrencisi okulda katliam yaptı

Sırbistan'da dehşet! 7. sınıf öğrencisi okulda katliam yaptı

 11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA...

Her seçim kendi ölçüleri içinde yeniden kuruluyor. Erdoğan en güçlü zamanında yüzde 52 almış. Nasıl bu ortamda alacak denirse, her seçim kendi kuralları içinde yeniden oluşuyor. Kemal Bey'in adaylığı bu seçimi muhalefet için zora sokmuştur.''

2.tuer

2.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepkiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Erdoğan merak edilen fiyatı Rize'de açıkladı!Erdoğan merak edilen fiyatı Rize'de açıkladı!
11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi seçim Hakan Bayrakçı

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde...

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde...

Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flaş çağrı!

Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flaş çağrı!

Survivor Murat Eken'in eski eşi bakın kim çıktı! Sadece 4 yıl sürdü

Survivor Murat Eken'in eski eşi bakın kim çıktı! Sadece 4 yıl sürdü

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Muharrem Erkek'in iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt!

Muharrem Erkek'in iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt!

Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence kürsüden böyle seslendi

Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence kürsüden böyle seslendi

İlginizi Çekebilir

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.