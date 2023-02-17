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Hakkari'de aracında 52 kilo patlayıcı bulunmuştu! O polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun

17.02.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun aracında 52 kilogram patlayıcı bulunmuştu. Tutuklanan A.K., mahkemede arabasında patlayıcı olduğunu bilmediğini, elektronik malzeme taşıdığını zannettiğini ifade etti. Gözaltına alındıktan sonra patlayıcı taşıdığını öğrendiğini belirten A.K, "İhbar edenlerden Allah razı olsun" dedi.

Hakkari'de aracında 52 kilo patlayıcı bulunmuştu! O polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun

Hakkari Yüksekova'da geçtiğimiz yıl 20 Mart'ta durdurulan bir araçta 52 kilogram patlayıcı bulunmuştu. Aracı süren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.K, gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Mahkemede aracında patlayıcı olduğunu bilmediğini ifade eden A.K., gözaltına alındıktan sonra patlayıcı taşıdığını öğrendiğini belirterek "İhbar edenlerden Allah razı olsun" dedi.

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52 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü'nce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar ile İstanbul'da görev yapan polis memurunun kullandığı otomobil, 20 Mart'ta Yüksekova çıkışındaki polis kontrol noktasında durduruldu. Polis memuru A.K.'nın kullandığı otomobilde yapılan aramada 52 kilo patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Sanık polis ile birlikte 5 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne silah sağlama' ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması' suçlarından yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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"BİZİ İHBAR EDENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Duruşmaya tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı. Görevden alınan sanık A.K., yaptığı savunmada otomobildeki patlayıcılardan haberi olmadığını ileri sürdü. A.K., "Ben Şemdinli'ye giderken telefonla görüştüğüm şahıslar bana elektronik malzemeleri taşıyacağımı söylediler. Eşimle boşanma aşamasındaydım. Polisler beni yakaladığında arabada patlayıcı taşıdığımı söylediler. Ben de gözaltına alındıktan sonra patlayıcı taşıdığımı öğrendim. Birine zarar gelseydi vicdanım nasıl rahat olurdu. Allah bizi ihbar edenlerden razı olsun" dedi. Diğer sanıklar ise üzerlerinde atılı suçları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan tarihine erteledi.

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Kaynak: DHA

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Hakkari bomba El yapımı patlayıcı (EYP)

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