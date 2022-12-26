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  4. Hakkari'de feci olay! Koyunlarını otlatırken dağdan düştü

Hakkari'de feci olay! Koyunlarını otlatırken dağdan düştü

26.12.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de koyun sürüsünün peşinden giden 6 çocuk babası Şakir Adıyaman dağdan düşerek yaşamını yitirdi.

Hakkari'de feci olay! Koyunlarını otlatırken dağdan düştü

Hakkari'de koyunlarını otlattığı sırada dağdan düşen besici, hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında hayvanlarını otlatmaya çıkaran Şakir Adıyaman, dengesini kaybederek dağdan aşağı yuvarlandı.

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Koyunların köye başıboş dönmesi üzerine hayvanların otlatıldığı bölgeye giden köy sakinleri, Adıyaman'ı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Köylülerin yardımıyla ambulansa taşınan Adıyaman'ın cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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