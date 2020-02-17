Hakkari'de okullar tatil mi? Açıklama geldi

Edinilen bilgiye g\u00f6re, yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve buzlanma nedeniyle 17 \u015eubat 2020 Pazartesi g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fleden sonra Hakkari merkez ve Y\u00fcksekova il\u00e7esi i\u00e7in e\u011fitim \u00f6\u011fretime ara verildi\u011fi bildirildi.\nKaynak: \u0130HAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u0130\u015fte ideal kad\u0131n v\u00fccudu!Malatya\u2019da 3 il\u00e7ede e\u011fitim ba\u015flad\u0131Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...
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