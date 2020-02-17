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  4. Hakkari'de okullar tatil mi? Açıklama geldi

Hakkari'de okullar tatil mi? Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 12:11 | Son Güncelleme

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Hakkari'de okullar tatil mi? Açıklama geldi

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Şubat 2020 Pazartesi günü öğleden sonra Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesi için eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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