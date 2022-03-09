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Hakkari’de PKK operasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu…

09.03.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari’de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı.

Hakkari’de PKK operasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu…

İçişleri Bakanlığı Hakkari’de PKK’ya yönelik yeni bir operasyon başlatıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde “Eren Kış-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit J.Çvş. Mehmet Sancar” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (571) personel (41) operasyonel tim görev alıyor.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Hakkari
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