Hakkari’de PKK operasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu…

İçişleri Bakanlığı Hakkari’de PKK’ya yönelik yeni bir operasyon başlatıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde “Eren Kış-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit J.Çvş. Mehmet Sancar” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (571) personel (41) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

