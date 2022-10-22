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Hakkari'de polis aracına ateş açan teröristler yakalandı

22.10.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, gece saatlerinde Hakkari Yüksekova'da devriye görevi yürüten zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Hakkari'de polis aracına ateş açan teröristler yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Yüksekova’da bu gece saat 00.20 sıralarında devriye görevi yürüten Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığını hatırlattı.

Açıklamanın devamında şu ifadeleri kullanıldı:

Şahısların Yüksekova Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdiklerinin belirlenmesi üzerine çevre güvenliği alınarak bölgeye takviye unsurlar gönderildi. Müştemilatta bulunan şahıslara yönelik Polis Özel Harekat unsurlarınca "teslim ol" çağrısı yapıldı.

3 KİŞİ, SİLAHLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Şahısların çağrıya uymayarak kaçmaya çalışması üzerine hareket geçildi ve yapılan operasyonda SOREJ kod adlı Hüseyin Ş., Vesim A. ve Reber S. isimli 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu, üzerlerinde bulunan Kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve tabanca ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi. Şahısların işlemlerine Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediliyor.

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İçişleri Bakanlığı Hakkari

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